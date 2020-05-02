Быть застенчивым – удача или проклятье?

Что такое застенчивость? Это робость, это ощущение неудобства, когда приходится совершать какие-то действия в присутствии других людей, это страх совершить ошибку и оказаться в неловком положении. Застенчивость может быть выгодна в детском возрасте для родителей, поскольку такой ребёнок никуда не лезет, а сидит на одном месте и просто наблюдает за происходящим со стороны. А вот о чём он мечтает на самом деле? Может быть выступить в главной роли и быть таким же смелым и сильным, как его товарищи?

Об этом застенчивый ребёнок продолжит мечтать и повзрослев, если конечно, не избавится от этого недостатка. Да, именно недостатка.

Что же останавливает человека? Окружающие в этом случае не при чём. Это его собственный внутренний голос, который шепчет, что не нужно выпячиваться, не стоит привлекать к себе внимания, что легко оказаться в смешном и невыгодном положении. А вот если ничего не делать, то никогда не опозоришься.

Застенчивость мешает!

С ней сложно завести новых друзей, она не позволяет отстаивать своё мнение и интересы, застенчивость вынуждает принижать свои настоящие способности.

Откуда же она взялась?

Одни психологи считают, что это индивидуальные чёрты характера. А другие, что это просто отсутствие поведенческих навыков. И стоит только научиться себя вести в определённых ситуациях, как застенчивость ветром сдует.

Шансы избавиться от этого качества всё-таки есть

Причины этой «беды» лежат в детстве. Они могут происходить из ситуации, когда ребёнок пытается конкурировать со взрослыми, при этом они не дают ему никаких поблажек. Если ребёнку был повешен ярлык «застенчивый» и он вынужден нести это клеймо всю жизнь, соответствуя тем установкам, которые ему дали отец и мать.

Застенчивость в своей крайней степени может послужить причиной неврозов, срывов и самоубийств.

Такого человека легко определить по внешним признакам. У него тихий голос, взгляд устремлён в пол, он молчалив и не уверен в себе. Он удобен окружающим, но не самому себе.

Такой человек постоянно оценивает себя со стороны и взвешивает, что подумают о нём окружающие.

Внутри он может быть смешливым и разговорчивым, но сам надел на себя маску отстранённости, чтобы не рисковать. И поэтому обижен на общество. которое его не признаёт, хотя у общества даже нет на это шансов.

Аргументов достаточно для того, чтобы приложить все силы для борьбы с этим качеством. Вы согласны?