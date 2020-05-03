Чем может заинтересовать женщина состоятельного мужчину

Встретить принца или на крайний случай олигарха – мечта многих дам. Но вот вопрос, какой особенностью должна обладать женщина, чтобы заинтересовать состоявшегося и обеспеченного мужчину. Когда представительницы прекрасного пола слышат этот вопрос – они оскорбляются, но цель вопроса не в этом. Давайте разберёмся вместе. Чаще всего существует стандартный перечень ответов. Мужчину можно увлечь красивой внешностью, умом и образованием, стройной фигурой и умением любить – в физическом смысле.

Но если разобрать каждое из данных преимуществ, то они просто разрушатся, как воздушные замки.

Привлекательная внешность

Красивых женщин в России очень много, к тому же на вкус и цвет у каждого мужчины свои предпочтения. А при помощи косметики и вовсе можно добиться совершенства. Так что этот параметр вызывает сомнение.

Стройная фигура

Да, это хорошо, но если правильно питаться и заниматься спортом, то идеальная фигура появится сама собой.

Образование и ум

Довольно умных и образованных женщин также более, чем достаточно, многие имеют даже теперь магистра или два диплома. Поэтому полностью рассчитывать на этот аргумент тоже не стоит.

Секс

Да, несомненно, умение удовлетворить мужчину это большое преимущество, но если он будет заинтересован в вас исключительно как в объекте своих физических желаний, то легко сможет найти замену, тем более, что профессиональные путаны не такая редкость.

И ещё, если женщина продаёт свою внешность, то должна учесть, что относиться к ней будут как к красивой кукле и не стоит требовать душевных разговоров и переживаний. Если дама продаёт свой ум, то вполне нормально, если мужчина будет видеть в ней товарища и партнёра, но не даму сердца.

Тогда как быть?

Нужно дать мужчине то, что ему не сможет дать никто другой – веру в себя.

Нужно научиться внимательно слушать и проникаться его интересами, ценить сильные стороны и не искать недостатки. Создать дома такую атмосферу, где мужчина сумеет по-настоящему расслабиться. Нужно уметь благодарить и радоваться. Нужно уметь вдохновлять и верить в него. Не даром говорят, что за каждым великим мужчиной стоит женщина. И если получится стать такой женщиной, поверьте, мужчина никуда от вас никогда не уйдёт.