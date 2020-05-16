Что не стоит делать при детях

Дети, как губка впитывают в себя всю информацию. Поэтому, так важно задумываться над тем, что и как говорить при ребенке. Иногда родители в стремлении быть как можно ближе к своим детям допускают ошибки. В попытке стать другом для малыша, взрослые не задумываются о том, смогут ли хрупкие плечики вынести ворох ненужной информации.

Ребенок не должен знать о конфликтах родителей

Выливать свои чувства и эмоции на маленького ребенка и искать у него утешения после ссоры – это глупо. Да возможно в какой-то момент покажется, что стало легче, создастся мнимое убеждение, что крохотный человечек все понял и полностью принял вашу сторону. На самом деле каждая ссора мамы и папы для ребенка – это психологическая травма. Дети несколько иначе воспринимают действительность. То, что для взрослых кажется незначительным и несерьезным, в сознании ребенка отразится как грандиозное событие или трагедия.

Интимная жизнь родителей должна быть закрытой темой для ребенка

Любая информация о личной жизни мамы и папы – это табу для малыша. Несовершеннолетнего любого возраста следует оградить от подробностей 18+. Личная жизнь, поэтому и носит такое определение, что в ее детали не следует посвящать даже самых близких и тем более детей. Да, безусловно, когда-то наступает пора, когда девочки начинают задавать мамам вопросы, косаемые устройства организма, особенностей, принципов взаимоотношений между противоположным полом. Разъясняя подробности, ни в коем случае нельзя делать проекцию на родителя. Для ребенка отношения мамы и папы навсегда должны остаться чем-то сокровенным, таинственным.

Дети не должны знать о страхах родителей

Конечно, все в этой жизни чего-то боятся. Страх – это непротивоестественно, а реально. Иногда родительские страхи передаются детям. Это случается в тот момент, когда отец или мать постоянно в открытую произносят, что они чего-то боятся. Ребенок должен чувствовать себя за родителями, как за каменной стеной.

Дружеский тон

Многие родители стремятся к тому, чтобы стать со своими детьми, прежде всего приятелями. Но это неправильно. Всегда должна быть грань между взрослым человеком и ребенком, когда ее нет, это не норма. В таком случае стираются поведенческие аспекты, истончается уважение, процветает вседозволенность. В детско-родительских отношениях, где отсутствуют запреты, рано или поздно наступает кризис. Отец и мать осознают, что потеряли контроль над крохой, малыш в свою очередь пользуется ситуацией себе во благо. Дети тонко чувствуют, где можно играть на эмоциях. Этого нельзя допускать. Ребенок должен принимать авторитет взрослого человека.