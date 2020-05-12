Что нужно сделать, чтобы сбросит лишний вес, не прибегая к диетам

Лишний вес является проблемой для многих людей в современном мире. Не стал исключением и брокер с Уолл-Стрит по имени Джон Гэблиэл. Но в отличие от большинства, он сумел победить данную проблему и теперь делится своим способом со всеми желающими.
По его мнению, вся проблема кроется непосредственно в голове.
В 2001 году Джон весил около 200 кг и перепробовал множество диет, чтобы избавиться от лишнего веса. Он даже консультировался с популярными диетологами, которые только выманивали деньги, а результат был нулевым. Кроме того, он заметил, как после каждой диеты килограммы непросто возвращаются обратно, но масса становится даже больше.
Борьба Джона с лишним весом продолжалась с 1991 года по 2001, пока в его жизни не наступил переломный момент, и он не решил, что нужно что-то кардинально менять.
Он перестал садиться на диеты и вместо этого решил понять, почему вес так стремительно растёт. Для этого Джон даже записался на курсы биохимии и перелопатил множество литературы на тему гормонов, ферментов, нейромедиаторов и прочих компонентов, вызывающих увеличение веса.
Он смог понять, что огромное значение в наборе веса имеет гормональный фон, который из-за различных стрессов может расстабилизироваться. Чтобы его стабилизировать в первую очередь нужно найти причины стресса, то есть разобраться в своём эмоциональном состоянии и стабилизировать вначале общее психологическое состояние. Это, в свою очередь, отразится и на приёме пищи и её качестве.
Поняв эти ключевые моменты, Джон в первые 2 года смог избавиться почти от 100 килограмм, не используя абсолютно никаких диет. Он поддерживает себя в форме уже более 10 лет и делится со всеми желающими семью основными правилами при похудении:
- Стоит забыть о диетах и разобраться с питательными веществами.
Обычно организму, который стремительно набирает вес, не хватает важных питательных веществ, таких как жирные кислоты омега 3, высококачественные белки и витамины. Получить эти питательные и полезные вещества возможно только при изменении своего рациона питания. Все вредные продукты стоит заменить только высококачественными и на этом не стоит экономить. Через какое-то время желание съесть пиццу или чипсы отпадёт само.
- Нужно озаботиться здоровьем кишечника.
Главной проблемой для людей с лишним весом является поглощение большого количества пищи. Желание много есть, происходит из-за того, что кишечник неэффективно извлекает из пищи питательные вещества. Часто в кишечнике могут проистекать воспалительные процессы из-за проблем с пищеварением, а это изменяет гормональный фон. Организм постоянно находится в стрессе и пытается запасаться жирами. Происходит это от того, что основной рацион составляют ферментированные продукты и культивируемые. Для нормализации работы кишечника нужно чаще поглощать пробиотики, особенно полезна для организма будет молочка.
- Особое внимание стоит уделить сну.
Очень часто проблема с лишним весом возникает, когда нарушается сон человека. Бессонница способна вызвать разбалансировку гормонального фона. Организм будет требовать большого количества сладких и жирных продуктов. Всё это может привести к резистентности инсулина, а также повышению кортизола — гормона стресса. То есть получается, что кортизол для борьбы с депрессией заставляет вас употреблять вредные продукты, которые дают только временное облегчение, и вновь провоцирую выработку кортизола.
Решить проблему со сном бывает достаточно трудно. В первую очередь стоит избавиться от храпа, для этого нужно обратиться к специалисту. С исчезновением этой проблемы сон станет значительно качественней.
- Стоит привести мысли в порядок.
Стресс, так же, как и бессонница, вызывает выработку кортизола, что, в свою очередь, заставляет вас потреблять вредную пищу в огромных количествах. Чтобы снизить уровень стресса нужно привести свои мысли в порядок, а для этого очень поможет медитация или йога. Займите чем-нибудь приятным свои мысли и подумайте о хорошем завтрашнем дне.
- Перестаньте зависеть от денег.
Жизнь станет значительно лучше, если сократить зависимость от финансов. Где деньги там, как известно, всегда стресс. Но стоит знать, что деньги — это неважное в жизни и когда вы это поймёте, то ваши мысли придут в порядок. Не будет стресса, не будет и заедания его шоколадом, а значит, не будет и лишнего веса.
- Следует решить психологические проблемы.
Часто полные люди неосознанно воспринимают лишний вес как некую защиту от внешних воздействий мира. С лишними килограммами они чувствуют себя более защищёнными, но это большая ошибка. Стоит научиться воспринимать внешний мир без страха и тогда жизнь станет налаживаться. Справиться с этой проблемой помогут медитации или техника визуализации. Здесь важно понять, что жир не является бронёй, такие мысли нужно исключить.
- Следует пройти детоксикацию.
По словам Джона, после того как ему удалось избавиться от 80 килограмм, он изучил большое количество материалов о токсинах. Как оказалось, жировые клетки это своего рода хранилище токсинов и если от них избавиться, то вес уйдёт значительно быстрее. Детоксикация — это и есть вывод из жировых клеток токсинов.
Сам процесс происходит при употреблении человеком большого количества щелочных жидкостей, это может быть как лимонный сок, так и яблочный уксус или зелёные соки. Хорошо помогают очистить организм от токсинов зелень, салаты, клетчатка и т. д.
Джон Гэбриэл в данный момент является популярным человеком, разработавшим свою уникальную методику. По его советам худеют десятки тысяч человек в 60 странах мира и делают это вполне успешно, не прибегая к различным изнуряющим диетам.
А у вас есть лишний вес? Если да, то как вы с ним боритесь?