Что нужно сделать, чтобы сбросит лишний вес, не прибегая к диетам

Лишний вес является проблемой для многих людей в современном мире. Не стал исключением и брокер с Уолл-Стрит по имени Джон Гэблиэл. Но в отличие от большинства, он сумел победить данную проблему и теперь делится своим способом со всеми желающими.

По его мнению, вся проблема кроется непосредственно в голове.

В 2001 году Джон весил около 200 кг и перепробовал множество диет, чтобы избавиться от лишнего веса. Он даже консультировался с популярными диетологами, которые только выманивали деньги, а результат был нулевым. Кроме того, он заметил, как после каждой диеты килограммы непросто возвращаются обратно, но масса становится даже больше.

Борьба Джона с лишним весом продолжалась с 1991 года по 2001, пока в его жизни не наступил переломный момент, и он не решил, что нужно что-то кардинально менять.

Он перестал садиться на диеты и вместо этого решил понять, почему вес так стремительно растёт. Для этого Джон даже записался на курсы биохимии и перелопатил множество литературы на тему гормонов, ферментов, нейромедиаторов и прочих компонентов, вызывающих увеличение веса.

Он смог понять, что огромное значение в наборе веса имеет гормональный фон, который из-за различных стрессов может расстабилизироваться. Чтобы его стабилизировать в первую очередь нужно найти причины стресса, то есть разобраться в своём эмоциональном состоянии и стабилизировать вначале общее психологическое состояние. Это, в свою очередь, отразится и на приёме пищи и её качестве.

Поняв эти ключевые моменты, Джон в первые 2 года смог избавиться почти от 100 килограмм, не используя абсолютно никаких диет. Он поддерживает себя в форме уже более 10 лет и делится со всеми желающими семью основными правилами при похудении:

Стоит забыть о диетах и разобраться с питательными веществами.

Обычно организму, который стремительно набирает вес, не хватает важных питательных веществ, таких как жирные кислоты омега 3, высококачественные белки и витамины. Получить эти питательные и полезные вещества возможно только при изменении своего рациона питания. Все вредные продукты стоит заменить только высококачественными и на этом не стоит экономить. Через какое-то время желание съесть пиццу или чипсы отпадёт само.

Нужно озаботиться здоровьем кишечника.

Главной проблемой для людей с лишним весом является поглощение большого количества пищи. Желание много есть, происходит из-за того, что кишечник неэффективно извлекает из пищи питательные вещества. Часто в кишечнике могут проистекать воспалительные процессы из-за проблем с пищеварением, а это изменяет гормональный фон. Организм постоянно находится в стрессе и пытается запасаться жирами. Происходит это от того, что основной рацион составляют ферментированные продукты и культивируемые. Для нормализации работы кишечника нужно чаще поглощать пробиотики, особенно полезна для организма будет молочка.

Особое внимание стоит уделить сну.

Очень часто проблема с лишним весом возникает, когда нарушается сон человека. Бессонница способна вызвать разбалансировку гормонального фона. Организм будет требовать большого количества сладких и жирных продуктов. Всё это может привести к резистентности инсулина, а также повышению кортизола — гормона стресса. То есть получается, что кортизол для борьбы с депрессией заставляет вас употреблять вредные продукты, которые дают только временное облегчение, и вновь провоцирую выработку кортизола.

Решить проблему со сном бывает достаточно трудно. В первую очередь стоит избавиться от храпа, для этого нужно обратиться к специалисту. С исчезновением этой проблемы сон станет значительно качественней.

Стоит привести мысли в порядок.

Стресс, так же, как и бессонница, вызывает выработку кортизола, что, в свою очередь, заставляет вас потреблять вредную пищу в огромных количествах. Чтобы снизить уровень стресса нужно привести свои мысли в порядок, а для этого очень поможет медитация или йога. Займите чем-нибудь приятным свои мысли и подумайте о хорошем завтрашнем дне.

Перестаньте зависеть от денег.

Жизнь станет значительно лучше, если сократить зависимость от финансов. Где деньги там, как известно, всегда стресс. Но стоит знать, что деньги — это неважное в жизни и когда вы это поймёте, то ваши мысли придут в порядок. Не будет стресса, не будет и заедания его шоколадом, а значит, не будет и лишнего веса.

Следует решить психологические проблемы.

Часто полные люди неосознанно воспринимают лишний вес как некую защиту от внешних воздействий мира. С лишними килограммами они чувствуют себя более защищёнными, но это большая ошибка. Стоит научиться воспринимать внешний мир без страха и тогда жизнь станет налаживаться. Справиться с этой проблемой помогут медитации или техника визуализации. Здесь важно понять, что жир не является бронёй, такие мысли нужно исключить.

Следует пройти детоксикацию.

По словам Джона, после того как ему удалось избавиться от 80 килограмм, он изучил большое количество материалов о токсинах. Как оказалось, жировые клетки это своего рода хранилище токсинов и если от них избавиться, то вес уйдёт значительно быстрее. Детоксикация — это и есть вывод из жировых клеток токсинов.

Сам процесс происходит при употреблении человеком большого количества щелочных жидкостей, это может быть как лимонный сок, так и яблочный уксус или зелёные соки. Хорошо помогают очистить организм от токсинов зелень, салаты, клетчатка и т. д.

Джон Гэбриэл в данный момент является популярным человеком, разработавшим свою уникальную методику. По его советам худеют десятки тысяч человек в 60 странах мира и делают это вполне успешно, не прибегая к различным изнуряющим диетам.