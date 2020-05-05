Что нужно знать о мицеллярной воде

Уход за кожей очень важен в жизни тех, кто хочет выглядеть красиво. Постепенно набирает популярность мицеллярная вода, которая перешла в косметологию из медицины: ей обрабатывали кожу младенцев, а затем она начала использоваться в качестве средства при псориазе и экземе. Затем мицеллярную воду на вооружение взяли косметологи: они доработали состав, и раствор превратился в средство для снятия макияжа. Также вода довольно эффективно очищает кожу от жира, пыли и частичек ороговевшего эпителия.

Стоит понять, что такое мицеллы. Обычно компании-производители рекламируют их как чудесные молекулы секретного вещества, которое растворяет кожный жир и вмиг преображает облик. На самом деле всё гораздо проще. Мицеллы – это частички поверхностно активных веществ, которые кроме косметологии используются и в быту. То есть это обычные моющие средства, собирающие капельки масел и жира, эмульгирующие их и втягивающие внутрь пузырька. В зависимости от того, какое именно ПАВ взято за основу, можно выделить 3 разновидности мицеллярной воды:

На основе натуральных компонентов. В составе такого раствора находятся лаурилглюкозид или кокоглюкозид. Не стоит непонятных названий: они изготавливаются из смеси кокосового масла и обычного сахара. На основе полоксамеров. Искусственные, но не оказывающие вредного воздействия полимеры, которые улучшают растворение гидрофобных веществ (к ним как раз и относятся средства макияжа и кожное сало). Они не раздражают кожу, но желательно после применения такой воды умыться тёплой водой. На основе полиэтиленгликоля. Это эффективный эмульгатор, однако следует подбирать правильную дозировку: при концентрации раствора свыше 20% могут возникнуть сухость и раздражение кожи. Ну и не стоит забывать про обязательное умывание после использования мицеллярной воды с ПЭГ.

Кроме того, производители добавляют различные ароматизаторы и прочие вещества. Так, часто можно в составе мицеллярной воды пантенол и глицерин: первый способствует лучшему заживлению небольших микроранок, а второй хорошо смягчает и увлажняет кожу. Экстракты лаванды, розы или розмарина хорошо пахнут, но могут вызвать аллергическую реакцию, а вот ромашка, чабрец или чабрец обладают успокаивающим эффектом.

Чего не должно быть в мицеллярной воды, так это спирта и мыла. Эти вещества сильно сушат кожу, поэтому, если они указаны на этикетке, смело можно откладывать пузырёк. Также стоит учитывать поверхность самой кожи, прежде чем покупать средство. Если есть склонность к повышенной жирности, то специалисты советуют остановить выбор на воде с натуральными компонентами. Сухая и чувствительная кожа совместима с раствором полоксамеров. Очищать лицо от макияжа следует при помощи ватного диска, продвигаясь по массажным точкам. Тени с век и тушь стоит стирать, двигаясь ватой от внутреннего края закрытого глаза к внешнему.