Что такое щадящее мелирование волос

Среди методов окрашивания особой популярностью пользуется мелирование. Его проводят посредством окрашивания отдельных прядей. В процедуре используется неограниченное количество красок. Благодаря такой процедуре локоны приобретают новый оттенок и будут выглядеть более красиво и опрятно. Как и другие салонные процедуры, мелирование также вредит волосам. Чтобы не навредить волосам специалисты рекомендуют применять щадящее мелирование.

Щадящее мелирование. Что это такое?

Как видно из названия, щадящее мелирование наносит минимальный вред волосам. И этому есть 2 причины:

При таком мелировании используется краска без аммиака и вредных химических примесей. Именно из-за воздействия химических примесей волосы становятся ломкими и начинают сильно выпадать. При мелировании большинство прядей не красят, они остаются здоровыми.

Особенности щадящего мелирования на светлые волосы

При светлых волосах специалисты рекомендуют применить мелирование Majimeches. Для такой процедуры используется одноименная краска. Вместо данной краски можно использовать любой другой вариант. Главное обратить внимания на состав. Данное мелирование предусматривает затемнение светлых локонов. После процедуры локоны приобретают светло-коричневый, жемчужно-янтарный, светло-медовый и пшеничный. В итоге волосы будут переливаться разными оттенками. Главное, мелирование должен проводить профессионал.

Мелирование для русых волос

При русых локонах существует множество вариантов мелирования. При процедуре также применяется та же краска мажимеш. Для получения более темных оттенков мастера могут смешивать несколько красок. Для домашнего мелирования лучше покупать проверенные краски с хорошим качеством.

Мелирование при темных волосах

При темных волосах сделать мелирование не так просто. Чаще всего для окрашивания выбирают краски схожего тона. При темных локонах мастера рекомендуют сделать французское окрашивание. Французское мелирование предусматривает смешивание нескольких оттенков. На темных волосах предпочтительно проводить зональное мелирование. В данном случае окрашивают локоны возле лица, а затылочная сторона остается не окрашенной. Благодаря такому окрашиванию волосы зрительно становятся более объемными. При этом волосы будут переливаться разными и схожими оттенками. Такое мелирование подходит молодым девушкам.