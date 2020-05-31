Как долго сохраняется эффект от лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция – новый способ удаления нежелательных волос. Он появился не так давно, но уже успел стать очень популярным. Если верить рекламе, лазер способен избавить от нежелательных волос на много лет. Но так ли это?

Насколько эффективна лазерная эпиляция: отзывы

Пациентки, которые уже использовали на себе лазерную эпиляцию, охотно делятся отзывами. Они помогут понять – действительно ли эпиляция лазером так эффективна, как о ней говорят.

Светлана: “Найти хороший лазер в странах бывшего СССР просто невозможно! Сделала лазерную эпиляцию бикини в одном из местных салонов и уже успела пожалеть. Сначала, эффект был таким, какого я ожидала, но уже через 3 месяца начали появляться волоски. Кстати, после того, как повторила процедуру в Голландии, волосы не растут уже 2 года!”

Надежда: “Лазерная эпиляция – отличный способ удаления волос. Результат можно увидеть уже после первой процедуры. Волосы становятся редкими, тонкими, а позже исчезают на долгое время.”

Лилия: “Решилась на лазерную эпиляцию в зоне бикини. Процедура длилась довольно долго и была весьма болезненна. При этом волосы как отрастали, так и продолжают отрастать. Через год они росли также, как и до эпиляции. И это учитывая то, что я прошла 4 сеанса”.

Перечитав отзывы, можно заметить, что эффект от лазерной эпиляции может быть разный. У кого-то волосы исчезают всего на 3 месяца, а у кого-то на годы. Но почему?

Особенности процедуры

Во время процедуры, лазер воздействует на те волосы, которые находятся в активной стадии роста. Он проникает в кожу не более чем на 4 мм и воздействует на волосяные луковицы, не вызывая при этом боли или каких-либо других неприятных ощущений.

В результате такого воздействия, повреждается волосяная луковица. Волосы выпадают и не растут на протяжении долгого времени.

Как добиться желаемого результата?

Чтобы добиться желаемого результата, вам придется пройти несколько сеансов эпиляции. Сколько процедур понадобится – сказать сложно. Это может определить только квалифицированный специалист, проанализировав такие факторы, как:

Участок тела, на который будет воздействовать лазер.

Интенсивность волосяного покрова.

Гормональный фон.

В среднем, для полного избавления от волос необходимо 3-8 процедур. Однако, в некоторых случаях может понадобиться повторить эпиляцию.

На сколько хватает лазерной эпиляции?

К сожалению, ни одна процедура не способна навсегда избавить вас от нежелательных волос. При ежегодной коррекции, эффект от лазера продлится 3-4 года. После этого придется повторить все этапы процедуры.