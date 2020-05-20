Как доставить женщине удовольствие: простые и действенные способы

Мужчинам бывает сложно понять женщину, а когда речь идет о том, чтобы ее порадовать, многие представители прекрасного пола и вовсе впадают в ступор.

Романтический ужин

Существует мнение, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Но это утверждение можно применить и к женщине. Вкусный ужин, приготовленный любимым мужчиной – что может быть приятнее? А если он приготовлен еще и не на 8 марта, то с ним не сравниться даже самый дорогой подарок.

Ночная прогулка

Прогулка под звездным небом или полной луной, дополненная чашечкой горячего глинтвейна, вкусной шоколадкой и поцелуями может растопить сердце даже самой строптивой девушки.

Музыкальная подборка

Женщины любят ушами и забывать об этом не стоит. Подарите ей диск или флешку, на которой будет подборка ее любимых песен. Поверьте, любая девушка порадуется такому подарку, ведь вы не просто купили его, а потратили свое время и силы.

Забавные игры

Никогда не поздно погрузиться в детство, но только ненадолго. Бой подушками солнечным утром поднимет настроение не только вашей возлюбленной, но и вам.

Завтрак в постель

Чашка горячего кофе и несколько любимых печенек или круассан, принесенный в постель. Разве можно придумать лучшее начало дня? Такой жест сможет порадовать любую женщину.

Просмотр старых фильмов

Запаситесь попкорном, колой, скачайте “Любовь и голуби” или “Завтрак у Тиффани” и проведите тихий и спокойный вечер за просмотром фильма. Это и романтично, и напрягаться особо не нужно.

Массаж

Запаситесь массажным маслом, зажгите ароматические свечи и сделайте вашей любимой хороший массаж. Главное – вложите в него всю свою нежность и любовь. Если вы сделаете все правильно, то женщина будет на седьмом небе от счастья.

Ванна с пеной и шампанским

Появилась возможность освободиться пораньше и прийти домой до того, как любимая вернется с работы? Захватите в магазине бутылку шампанского, пару роз, наполните ванну водой с пеной, добавьте в нее розовые лепестки, зажгите свечи и встретьте любимую с бокалом прохладного шампанского. А пока она расслабляется, вымойте посуду.

Подарите женщине одиночество

Иногда женщине так нужно побыть одной. Не забывайте давать ей такую возможность. Главное – купите перед этим мороженое или бутылочку хорошего вина. Поверьте – это пойдет ей на пользу.

Не забывайте говорить о своей любви

Любовное письмо, которое держит магнит, висящий на холодильнике или записочка с приятными словами, оставленная на обеденном столе порадует каждую женщину. Не забывайте о том, что женское настроение строится из маленьких радостей.