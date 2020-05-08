Как интуиция помогает в отношениях

Женский мозг устроен так, что чаще всего на первый план у них выходят не логика и рационализм, а чувства, эмоции, импульсивность. Казалось бы, в любовных отношениях чувства должны помочь почувствовать, каков возлюбленный на самом деле. Но на практике нередко оказывается так, что выбор получается ошибочным, и приходится тянуть лямку с деспотом или рохлей, недоумевая, где же были глаза в момент завязывания отношений. Большим подспорьем в выборе партнёра может служить обычная женская интуиция, игнорирование которой было бы большой ошибкой.

В пылу страстей часто не замечается очевидное, сигналы о котором подаёт некое шестое чувство. Иногда грамотной оценке ситуации мешают розовые очки, которые женщина никак не может снять с юных лет, а иногда – банальная лень или нежелание взглянуть правде в глаза. Причём в интуиции нет ничего изотерического, сверхъестественного: она развивается в процессе получения знаний, опыта, воспитания, методом проб и ошибок, и работает постоянно. Нередко именно она является самым эффективным способом понять вторую половинку.

Интуиция опирается на работу всех пяти органов чувств. После получения сигналов с периферии мозг закидывает информацию в кору больших полушарий. Тут начинается довольно тонкая работа, научной доказанности которой пока нет, но она признаётся большинством психологов и психотерапевтов. Если сознание в силу временных обстоятельств (допустим, мыслительные процессы заняты другим стимулом) не может обработать эту информацию, она «перекидывает» её в подсознание. А здесь обдумывание идёт постоянно, причём упор делается на использование всего жизненного опыта, начиная с самого раннего детства.

Кроме того, важно научиться читать язык своего тела, и интерпретировать физиологические признаки правильно. Мозг может подавать обратные сигналы о совершении того или иного вывода через телесные ощущения: мурашки по коже, неприятный холодок, учащение дыхания и сердцебиения. Бывает так, что новый собеседник не соответствует предпочтениям женщины, однако физиологические признаки обмануть очень тяжело. Если при разговоре с мужчиной, пусть он даже не совпадает со вкусами, потеют ладони, краснеет лицо, а стук сердца слышен в ушах, то такое игнорировать было бы бессмысленным.

Также не нужно пропускать мимо так называемые знаки судьбы. Конечно, у каждого человека своё отношение к судьбе, но совсем уж очевидные сигналы точно игнорировать не стоит. Допустим, одинокая девушка внезапно встретила в поезде своего одноклассника, в которого была давно влюблена, но жизнь вынудила разбежаться. Случайно ли это? Тут впору вспомнить слова мудрой черепахи из американского мультфильма про панду: «Случайности – не случайны». Всё-таки просто так в жизни ничего не происходит.