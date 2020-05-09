Как не позволить романтическим штампам негативно повлиять на личную жизнь

Никто из людей не рождается с «встроенным» пониманием того, как должны выглядеть нормальные отношения мужчины и женщины. Его формирование происходит со временем, в процессе жизни. Большую часть паттернов человек черпает из своей семьи, какую-то еще часть – из литературных произведений, кинолент и популярных сериалов.

Многие привыкли примерять на себя романтические штампы. Однако описанные в книгах и показанные на экране события имеют мало общего с реальной жизнью. Нельзя не согласиться с тем, что история обычных отношений, где есть место истинному счастью, выглядела бы довольно скучно. Солидный мужчина и симпатичная дама познакомились, понравились друг другу, начали встречаться, вскоре поняли, что испытывают взаимные чувства, поженились, прожили вместе долгие годы, ни разу не устроив скандал. Не очень увлекательно звучит, не так ли? Поэтому писатели и авторы сценариев добавляют в сюжет конфликты, широкие жесты и другие вещи. Стоит подробнее рассмотреть, какие именно стереотипы могут не лучшим образом повлиять на отношения.

Если суждено, то будешь счастливым!

Многие по-прежнему верят в миф о второй половинке. Звучит он примерно так: где-то на земле есть человек, созданный именно для вас. Вы узнаете его из тысячи, почувствуете невероятное притяжение. При этом личностные качества находятся на втором плане. Да и разве они важны, как человек послан вам самой судьбой.

Отношения, где нет трудностей, менее ценны

Настоящей якобы можно назвать любовь, при которой пара прошла немало испытаний. Барышня и ее избранник ссорились, принимали решение о расставании, справлялись со сложностями, заболеваниями и даже стихийными бедствиями. И они по-прежнему вместе. Граждане, всерьез воспринимающие этот стереотип, создают проблемы буквально на пустом месте, желая добавить «перчинки». Но в этом нет никакого смысла. Если у вас все тихо и спокойно, а вы счастливы, то это нормальные отношения.

Важна сила эмоций, а не их качество

Пылкие чувства экранных героев вызывают больше эмоций у людей, просматривающих фильм. Если же парочка все время будет счастлива, то получится очень скучно. Чтобы удержать внимание публики, сценаристы катают киноперсонажей на «эмоциональных качелях». Поэтому они постоянно устраивают домашние разборки, объявляют об окончательном разрыве, а потом не выпускают друг друга из жарких объятий, ведут разговоры о вечной любви. И подобные сцены выглядят зрелищно. В реальной жизни можно обойтись без постоянной драмы.

Притяжение противоположностей

И снова стоит вернуться к тому, что именно конфликт является двигателем сценария. Совсем непросто взять и создать его на пустом месте. Поэтому главные персонажи – представители разных социальных слоев, партий, конфессий или кланов. Но взаимные чувства помогут им закрыть глаза на происходящее и справиться со всеми трудностями. В реальности все гораздо сложнее. Хотя общность взглядов очень важна. Поэтому можно сделать вывод: скорее разногласия вдребезги разобьют чувства, чем любовь (пусть даже самая сильная) поможет в их преодолении.