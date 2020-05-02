Как определить, на сколько человек полон энергии по его почерку

Каждый человек неповторим и индивидуален от рождения. Цвет глаз, волос, узор на подушечках пальцев и запас жизненной энергии.

У одного человека эта самая энергия бьёт фонтаном, а вот другому приходится её экономить. При этом и первый, и второй могут жить вполне счастливо, если будут правильно поддерживать свой уровень энергии. Так для фонтанирующего человека лучше постоянно находиться в центре событий, иметь большой круг общения, стремиться к лидерству и новым впечатлениям.

А вот человеку с дефицитом энергии предпочтительнее жить в спокойной обстановке, избегать переживаний, стремиться к определённости и предсказуемости.

Определить людей этих типов можно по разным характеристикам. Так, первые будут более эмоциональны, общительны, склонны к спорам и авантюрам. А вот вторые будут более миролюбивы и замкнуты, их круг общения ограничен избранными и проверенными временем людьми.

Но помимо внешних проявлений можно ещё различить типы людей и по почерку. Существует даже такая наука графология, которая направлена на изучение характера человека по его почерку. Итак, вот основные характеристики, на которые следует обратить внимание:

Нажим. Если запас сил большой, то нажим будет сильный, иногда буквы могут пропечатываться даже на другом листке. А если сил мало, то нажим слабый, эпизодический и нерегулярный. Строчка тонкая, еле видна. Выдержана чёткость, непрерывность – это в случае с большим запасом сил. А с маленьким линия прерывистая, пропадающая, буквы еле цепляются друг за друга. Имеет значение и скорость почерка. Энергичным людям сложно усидеть на одном месте, поэтому и слова у них убегают, стремятся к динамике. При низкой энергии скорость маленькая, человек зациклен на том, чтобы аккуратно вывести каждую букву, правильно выдержав её форму. Размашистость подчерка свойственна решительным, полным энергии людям. Они не боятся заходить за границы и поля. А вот люди с низкой энергией во всём себя ограничивают, нижние штрихи у них короткие, осторожные и бледные, словно они всегда готовы изменить то, что, по их мнению, выполнено не правильно. Буквы словно прячутся и готовы раствориться. Если буквы круглые, то такой человек готов к сотрудничеству, дружелюбен и открыт миру. А вот если буквы угловаты, «колкие», то ждите от человека готовности вступить в спор и отстаивать свои интересы. Примечательно использование печатных букв вместо прописных – это стремление человека изменить свои взгляды, которые он считает устаревшими на фоне прогрессивных. Плавное соединение букв говорит о том, что человек следует логике, а если буквы разорваны, то он внимательно прислушивается к своей интуиции. Большие буквы говорят о мечтательной и не практичной натуре, а маленькие о том, что перед вами человек, который реально смотрит на мир.

Стоит учесть, что нет правильного или не правильного почерка, главное то, чтобы сам человек чувствовал себя комфортно и тратил столько энергии, сколько ему позволяет врождённый темперамент.