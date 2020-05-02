Как определить, на сколько человек полон энергии по его почерку

Каждый человек неповторим и индивидуален от рождения. Цвет глаз, волос, узор на подушечках пальцев и запас жизненной энергии.
У одного человека эта самая энергия бьёт фонтаном, а вот другому приходится её экономить. При этом и первый, и второй могут жить вполне счастливо, если будут правильно поддерживать свой уровень энергии. Так для фонтанирующего человека лучше постоянно находиться в центре событий, иметь большой круг общения, стремиться к лидерству и новым впечатлениям.
А вот человеку с дефицитом энергии предпочтительнее жить в спокойной обстановке, избегать переживаний, стремиться к определённости и предсказуемости.
Определить людей этих типов можно по разным характеристикам. Так, первые будут более эмоциональны, общительны, склонны к спорам и авантюрам. А вот вторые будут более миролюбивы и замкнуты, их круг общения ограничен избранными и проверенными временем людьми.
Но помимо внешних проявлений можно ещё различить типы людей и по почерку. Существует даже такая наука графология, которая направлена на изучение характера человека по его почерку. Итак, вот основные характеристики, на которые следует обратить внимание:
- Нажим. Если запас сил большой, то нажим будет сильный, иногда буквы могут пропечатываться даже на другом листке. А если сил мало, то нажим слабый, эпизодический и нерегулярный. Строчка тонкая, еле видна.
- Выдержана чёткость, непрерывность – это в случае с большим запасом сил. А с маленьким линия прерывистая, пропадающая, буквы еле цепляются друг за друга.
- Имеет значение и скорость почерка. Энергичным людям сложно усидеть на одном месте, поэтому и слова у них убегают, стремятся к динамике. При низкой энергии скорость маленькая, человек зациклен на том, чтобы аккуратно вывести каждую букву, правильно выдержав её форму.
- Размашистость подчерка свойственна решительным, полным энергии людям. Они не боятся заходить за границы и поля. А вот люди с низкой энергией во всём себя ограничивают, нижние штрихи у них короткие, осторожные и бледные, словно они всегда готовы изменить то, что, по их мнению, выполнено не правильно. Буквы словно прячутся и готовы раствориться.
- Если буквы круглые, то такой человек готов к сотрудничеству, дружелюбен и открыт миру. А вот если буквы угловаты, «колкие», то ждите от человека готовности вступить в спор и отстаивать свои интересы.
- Примечательно использование печатных букв вместо прописных – это стремление человека изменить свои взгляды, которые он считает устаревшими на фоне прогрессивных.
- Плавное соединение букв говорит о том, что человек следует логике, а если буквы разорваны, то он внимательно прислушивается к своей интуиции.
- Большие буквы говорят о мечтательной и не практичной натуре, а маленькие о том, что перед вами человек, который реально смотрит на мир.
Стоит учесть, что нет правильного или не правильного почерка, главное то, чтобы сам человек чувствовал себя комфортно и тратил столько энергии, сколько ему позволяет врождённый темперамент.
А как вы считаете, на какие ещё особенности почерка стоит обратить внимание, чтобы понять какой перед вами человек?