Как поступить, если муж ушёл из семьи

К сожалению, уходы мужчин из семей случаются нередко. В большинстве случаев это серьёзный психологический удар для близких, в первую очередь – для жены и детей. Женщина готова сделать практически всё, чтобы её любимый вернулся, и зачастую получаются глупости. В таких случаях нужно тщательно обдумать причины ситуации и ход дальнейших действий, а не рубить сгоряча.

Наиболее распространённая причина, почему муж уходит из семьи – это любовница, которая стала слишком значима для мужчины. Другой вариант: усталость мужа от рутинной семейной жизни, необходимости исполнять обязанности или самой жены. Часто случается и такое, что мировоззрение мужа изменилось, и те точки соприкосновения, которые удерживали семейную связь, перестали быть актуальными.

Психологи не могут однозначно сказать, есть ли единственно верный способ возвратить мужа в семью. Чаще всего имеется комплекс причин, из-за которых случилась эта неприятная ситуация. Один из способов – переждать бурю. Часто оказывается, что для мужчин привычнее их прежний образ жизни, который кажется особенно притягательным, если новые мечты не оправдались. Также не нужно устраивать истерик, скандалов, требовать полного контроля над детьми. В такой ситуации лучше оставаться на связи, а дети могут быть связующим звеном, которое поспособствует возврату отношений.

Не стоит показывать себя с отрицательной стороны, ещё раз доказывая мужу, что женитьба была возможной ошибкой. Демонстрация обиды и горечи тоже мало чем помогут, как и слёзы. Возможно, стоит присмотреться к себе: внешность женщины, поддерживание интересного разговора или создание уюта в доме порой имеют важнейшее значение. Долой бигуди и стоптанные тапки: нужно перещеголять красивую любовницу! Нужно проанализировать отношения, вспомнить, что же цепляло в начале совместной жизни, попытаться вытащить это из прошлого. Также необходимо показать мужу, что с его уходом жизнь не закончилась. Можно кардинально сменить имидж, посещать вечеринки и веселиться с друзьями, даже завести интрижку. Это может помочь всколыхнуть в мужчине чувство ревности, и он задумается о совершённом поступке.

Когда буря отрицательных эмоций утихнет, то нужно сесть и подумать: так ли необходимо возвращать мужа? Возможно, обиды и негатив накапливались годами, и в сложившейся ситуации обстоятельства требуют новых отношений, а цепляться за привычки будет ошибкой. Ну а если жить без любимого никак не получается, то стоит начинать пробовать все вышеперечисленные методы.