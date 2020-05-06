Как узнать любят ли вас

Э. Фромма определяет любовь, как активную заинтересованность в жизни и развитии партнера. И именно это определение будет использоваться как база для этой статьи.

Но первым делом, для того, чтобы получить от кого-то любовь, нужно полюбить себя самого. Иначе без принятия и любви к себе, вы не сможете развиваться, быть полноценной личностью. Если вы не любите себя, никто не будет любить вас.

А понять любите ли вы себя, довольно просто. Если вы развиваетесь и работаете над собой, то вы любите себя. Именно через саморазвитие и проявляется отношение к себе. И таким же образом можно оценить отношения с другим человеком. Если вы в этих отношениях развиваетесь, то это можно назвать любовью. Если же вы только скатываетесь вниз, то лучше уйти из таких негативных отношений.

Как пример можно привести такой случай: молодую 17-ти летнюю женщину, которая работала парикмахером, взял в жены обеспеченный мужчина. И он предложил ей бросить работу, так как без труда сможет обеспечивать их обоих. Она с этим согласилась, вышла замуж и продолжала жить как домохозяйка.

Со временем у этой пары появился ребенок. И в течение следующих лет, она продолжала жить на обеспечении мужа. Однако так уж вышло, что этот муж был убит, а его жена не смогла продолжить его дело, так как не имела нужных навыков. И в итоге его дело разорилось, а она потеряла источник доходов. И получилась такая ситуация, что если бы она продолжала работать, то за этот период времени смогла бы открыть свое дело, например, парикмахерский салон. Ведь у неё была бы финансовая поддержка мужа, что сделало бы этот процесс гораздо легче и смогла бы потом самостоятельно себя обеспечивать.

Поэтому не следует никого садить себе на шею. Так как даже если делать это из самых лучших побуждений, то человек в итоге все равно потеряет самостоятельность. Если хотите финансово поддерживать, то поддерживайте, однако нужно чтобы тот человек смог сам себя обеспечивать и развиваться, даже если ваша поддержка прекратится.

Поэтому можно порекомендовать мужчинам не садить женщин себе на шею, даже если мужчина очень богат, так как в итоге женщина не сможет сама справиться со своими проблемами и обеспечить себя и вашего общего ребенка. А так как дети считаются продолжением вас и вашего рода, то такое положение приведет к плачевным последствиям.

Так что, подводя итоги, отношения должны вести к любого рода развитию, иначе это не любовь. Если ваша вторая половинка дает вам возможность развиваться и расти – она вас точно любит.