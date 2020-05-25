Как выглядит мелирование мажимеш

Девушкам, желающим сменить образ, рекомендуется сделать мелирование мажимеш. Мажимеш – это профессиональный препарат, используемый для мелирования. Краска состоит из окрашивающего и активирующего крема. Перед нанесением компоненты смешивают с окислителем. В мажимеше отсутствует аммиак. При правильном проведении краска может осветлять волосы на несколько тонов. Окрашивание по технике мажимеш подходит для русоволосых девушек.

Минусы и достоинства мажимеша

Мажимеж нередко называют французским мелированием. Перед проведением мажимеша нужно изучить положительные стороны и минусы. К преимуществам мажимеша относятся:

Экономичность. Простота окрашивания и смешивания красок. Мажимеш подходит для всех волос, вне зависимости от типа. Мягкая краска совершенно не вредит шевелюре. В краске нет вредных химических веществ. Вдобавок мелирование отлично закрашивает седину. Компоненты для окрашивания имеют фруктовый аромат.

К минусам варианта мелирования относятся:

Мажимеш могут применять светловолосые женщины. При окрашивании на локонах может появиться желтоватый подтон. Компоненты, входящие в состав упаковки, заменять никак нельзя. Краски для мажимеш продаются в профессиональных магазинах. Одна упаковка рассчитана на 6 процедур.

Особенности самостоятельного окрашивания

Мажимеш наносится с помощью определенных техник. Несмотря на выбор техники, перед мелированием мыть голову необязательно. Сальные железа у корней волос образуют специальный защитный слой.

Нанесение мажимеша через специальную шапочку

Для мелирования понадобится:

Накидка на плечи и перчатки. Профессиональная крем-краска и косметическая шапочка с дырочками. Посуда для красящей смеси. Косметическая кисть и крючок для вынимания прядей, а также расческа.

Для начала нужно расчесать локоны и надеть шапочку. С помощью крючка нужно постепенно вынимать пряди и приступать к нанесению краски. После нанесения голову покрывают пленкой. Так краска лучше впитается. К мытью головы можно приступать спустя 35 минут. Волосы сушить без использования фена.

Нанесение мажимеша с применением фольги

Для начала необходимо подготовить все нужные предметы как в предыдущем способе. Но вместо шапки нужно подготовить фольгу. Ее нарезают на отдельные длинные полоски. Нужно расчесать волосы и отделить прядь. Под прядь подкладывают фольгу и наносят краску при помощи кисти. Для хорошего окрашивания нужно свернуть края фольги. Процедура окрашивания должна проводиться максимально быстро. Спустя 25 минут можно приступать к мытью головы. При мытье нужно использовать бессульфатный шампунь и ополаскиватель из травяного отвара. После необходимо вытереть голову и высушить естественным путем.