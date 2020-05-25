Как выглядит мелирование мажимеш

Девушкам, желающим сменить образ, рекомендуется сделать мелирование мажимеш. Мажимеш – это профессиональный препарат, используемый для мелирования. Краска состоит из окрашивающего и активирующего крема. Перед нанесением компоненты смешивают с окислителем. В мажимеше отсутствует аммиак. При правильном проведении краска может осветлять волосы на несколько тонов. Окрашивание по технике мажимеш подходит для русоволосых девушек.
Минусы и достоинства мажимеша
Мажимеж нередко называют французским мелированием. Перед проведением мажимеша нужно изучить положительные стороны и минусы. К преимуществам мажимеша относятся:
- Экономичность.
- Простота окрашивания и смешивания красок.
- Мажимеш подходит для всех волос, вне зависимости от типа.
- Мягкая краска совершенно не вредит шевелюре.
- В краске нет вредных химических веществ. Вдобавок мелирование отлично закрашивает седину.
- Компоненты для окрашивания имеют фруктовый аромат.
К минусам варианта мелирования относятся:
- Мажимеш могут применять светловолосые женщины.
- При окрашивании на локонах может появиться желтоватый подтон.
- Компоненты, входящие в состав упаковки, заменять никак нельзя.
- Краски для мажимеш продаются в профессиональных магазинах. Одна упаковка рассчитана на 6 процедур.
Особенности самостоятельного окрашивания
Мажимеш наносится с помощью определенных техник. Несмотря на выбор техники, перед мелированием мыть голову необязательно. Сальные железа у корней волос образуют специальный защитный слой.
Нанесение мажимеша через специальную шапочку
Для мелирования понадобится:
- Накидка на плечи и перчатки.
- Профессиональная крем-краска и косметическая шапочка с дырочками.
- Посуда для красящей смеси.
- Косметическая кисть и крючок для вынимания прядей, а также расческа.
Для начала нужно расчесать локоны и надеть шапочку. С помощью крючка нужно постепенно вынимать пряди и приступать к нанесению краски. После нанесения голову покрывают пленкой. Так краска лучше впитается. К мытью головы можно приступать спустя 35 минут. Волосы сушить без использования фена.
Нанесение мажимеша с применением фольги
Для начала необходимо подготовить все нужные предметы как в предыдущем способе. Но вместо шапки нужно подготовить фольгу. Ее нарезают на отдельные длинные полоски. Нужно расчесать волосы и отделить прядь. Под прядь подкладывают фольгу и наносят краску при помощи кисти. Для хорошего окрашивания нужно свернуть края фольги. Процедура окрашивания должна проводиться максимально быстро. Спустя 25 минут можно приступать к мытью головы. При мытье нужно использовать бессульфатный шампунь и ополаскиватель из травяного отвара. После необходимо вытереть голову и высушить естественным путем.
А вы покрасили бы волосы в «мажимеш»?