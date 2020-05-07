Как заставить мужчину думать о себе

В интернете существует множество статей, волшебных методов, психологических трюков и других, якобы чудодейственных способов привлечь внимание мужчины или влюбить его в себя.

Однако большинство из них строятся на сомнительных идеях и обмане.

Правило «Недо»

Оно гласит, что женщине следует самой все заканчивать, не доводя дело до конца. Например, закончить свидание раньше, недосказать что-то важное, недоговорить что-то. Мол, такое поведение создаст вокруг вас ауру загадочности, создаст иллюзию незаконченности. Вот только сработает такое на каком-то совсем уж отчаянном, навязчивом и не слишком-то сообразительном мужчине. А если же вам попадется более цельная личность, то мужчину это попросту начнет раздражать. К тому же у него не возникнет проблем понять, что вы пытаетесь изображать из себя загадочность, хотя на деле вы просто глупо себя ведете и играете с ним в какие-то странные игры.

«Нравиться окружению»

Конечно, кто угодно попытается понравиться родителям или друзьям своего избранника, ведь хочется, чтобы окружающие приняли вас как за его спутницу жизни. Но не стоит увлекаться и изображать из себя человека, которым вы не являетесь. Не стоит быть слишком сладкой. К тому же ваш избранник сразу поймет, что вы притворяетесь и обманываете его близких.

«Нет его капризам»

Это чудо-правило гласит, что иногда следует отказывать ему, даже если хочется. К примеру, позвал на свидание – откажитесь, зовет на пикник – говорите, что сможете позже. Короче говоря, создавайте иллюзию занятости, будто у вас нет времени на его прихоти. Вот только это не значит, что вы самодостаточная женщина, которая знает себе цену и любит себя. Это значит, что вы настолько отчаянные, что готовы использовать любые трюки, лишь бы удержать мужчину. К тому же, у мужчин тоже есть своя жизнь и дела, и если он предложил вам встретиться – это значит, что он хочет с вами встретиться. А если вы начинаете играть в эти игры, то адекватный мужчина, просто пойдет дальше и перестанет вам звонить, потому что никто не хочет без конца за кем-то бегать.

«Немного ревности»

Это правило говорит, что следует вызвать у своего избранника немного ревности. Улыбнуться продавцу, привлечь чье-то внимание. Конечно же никаких интрижек, намеков на романы или измены. Просто немного ревности.

Однако здесь есть два огромных минуса:

Первый – у это медали есть и обратная сторона. Если вы будете себя так вести, то и он начнет себя так вести с вами.

Вторая – это грязный прием, на котором не построить нормальные отношения. Никому не нравится ревность, и когда их дразнят сомнительными намеками.

Вы можете попробовать этот прием, только не удивляйтесь потом, если вы рассоритесь со своим партнером, и он вас бросит, или вообще найдет другую.

Лучшим и самым привлекательным методом будет принятие себя. Уверенная женщина, которая принимает и любит себя, следит за собой, потому что ей это нравится, довольная своей жизнью, имеющая искренние интересы и увлечения, всегда будет интереснее и притягательнее женщины, которая пытается с помощью сомнительных трюков завладеть чьим-то вниманием. Люди любят искренность и натуральность. Люди ценят покой и радость в отношениях, а не бесконечные эмоциональные качели.

Помните, что вы отдаете, то и получаете.