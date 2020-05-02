Какие фразы нельзя говорить, если хочешь быть уверенным в себе

Уверенные в себе люди всегда в цене. Они лучше работают, не сомневаются в своих знаниях, и добиваются результата любой ценой. Таких любят и на работе, и в личных отношениях. Но мы все имеем проблемы с самооценкой, так как требования к человеку в современном мире высоки. Специалисты знают, какие слова и фразы выдают неуверенность. Давайте их разберем.

Я могу сделать что-то

Мы думаем, что такая постановка вопроса говорит о нашей способности. Но модальный глагол «могу» означает в этом контексте, что человек может как сделать, так и не сделать, и не имеет полной уверенности в исходе мероприятия. В рабочих и личных письмах лучше употреблять «я сделаю».

Вряд ли подойдет или будет сделано

Форма «вряд ли» кажется вежливой. Но на деле от нее веет сомнением. Если вы только не продаете товары и услуги высокопоставленным лицам, такие «вежливо-сомневающиеся» фразы лучше оставить на потом.

В общем или «обычная практика»

Как в текстах, так и в деловом общении это недопустимо. Обобщения свидетельствуют не об уме и подкованности человека, и его навыках логического мышления, а о том, что фактов у него недостаточно, и он должен додумывать.

Подозрительно, или «я предполагаю»

Если только вы не работаете в Следственном Комитете, не пишите и не говорите такого. Это означает, что вы любите додумывать и подменять факты, а не то, что вы внимательный и ответственный сотрудник.

Это невозможно

Вероятность на нуле только у тех, кто не пытался решить проблему. Успешные люди не используют такой подход. Они думают, как решить проблему, а не как «умыть руки», констатировав факт.

Беспокоит, что…

Беспокоиться можно на приеме у врача. На работе не стоит этого делать. Даже если это используется как вежливая форма, выражающая наличие проблемы, лучше просто сказать о ситуации прямо.

Сомневаюсь, что

Это форма вежливого отказа. Но она свидетельствует и о том, что произносящий не так хорош в теме предмета разговора. Сомнения нужно подтвердить контраргументами, чтобы в тексте это выглядело уверенной констатацией факта.

Нужно сделать что-то

От этой формулировки кому-то веет отсылками к школе, кому-то – бюрократией. Если вам что-то действительно нужно от собеседника, просто попросите его это сделать. Не усложняйте.

Трудно или сложно

Трудно отказаться от вводных слов и оценочных суждений при формулировке проблемы. Но в деловом и личном общении это придется сделать. Тем более, если задачу придется решать, а не просто констатировать факты.