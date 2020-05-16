Какой женский возраст интересен мужчинам

Годы — это то, что уже не вернуть никогда. Чем старше становится девушка, тем более она перекладывает ответственность за свое одиночество именно на возраст. Но так ли это? Какой все-таки женский возраст предпочитают представители сильной половины человечества? Сколько людей столько и мнений, но финские ученые провели исследование. В опросе было задействовано 12500 мужчин. По мнению респондентов, оптимальная цифра – 25 лет. В этот период девушка находится на пике фертильности, шансы стать отцом для мужчины возрастают. Самое любопытное, что мужчины разного возраста отвечали примерно одинаково. Что же тогда получается? Шестидесятилетних кавалеров, также интересуют юные двадцатипятилетние особы? А как быть тем, кому далеко за? Есть и другая сторона медали. Исследования, которые проводились в других странах, опровергли результаты финских ученых. Существует мнение, что идеальный женский возраст – это 20-35 лет. Но опять-таки, тут вопрос в следующем, для чего мужчина выбирает избранницу: для удовольствия и развлечения или серьезных отношений?

Психологи убеждены, нет определенного возраста для счастья. Женщина и в 50, и 60 лет может встретить достойного мужчину. Зависит это прежде всего от того насколько девушка принимает и любит себя, как относится к мужчине, какие дарит эмоции, как удовлетворяет его потребности.

Именно поэтому стоит отбросить в сторону все стереотипы. Их придумали и навязывает обществу, чтобы оправдать свои неудачи. Человек один, прежде всего потому, что ему от этого комфортно, и его это устраивает. Не надо думать, что одиночество это какой-то злой рок или наказание. Если есть желание изменить ситуацию, то это обязательно произойдет. Конечно, счастье не придет само и не постучится в дверь. Дорога к нему не всегда простая., но все-таки. Женщина, которая ценит себя, уважает, никогда не останется без мужского внимания. Доброта, открытость и искренность – это те качества, которые помогут на пути к успеху завоевания сердец. А вот ложь, наигранность, вызывающее поведение – наоборот, не самые надежные соратники в борьбе за претендента на руку и сердце. Прежде всего нужно быть тем человеком, каким вы являетесь. Не пытаться лезть из кожи вон. Выше головы все равно прыгнуть не удастся.

100% во многом свою судьбу мы строим сами. Да, никто не исключал обстоятельств, незапланированных встреч. Но даже в одном и том же случае каждый поступит по-разному, и от этого будет зависеть дальнейший исход событий. Не следует упускать счастливый билет. Надо верить, надеяться, и ждать.