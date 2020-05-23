Маска для волос из майонеза: способы приготовления и применения

Решение проблем с состоянием волос были и остаются актуальными для женщин всех возрастов. Если раньше использовались только натуральные продукты (по причине отсутствия фармацевтической промышленности), то сейчас косметологи применяют синтетические вещества. Впрочем, популярность природных компонентов всё ещё высока, и многие женщины в домашних условиях делают маски для волос на основе мёда, яичного желтка, сока алоэ, репейного или касторового масел, йогурта. Некоторые рекомендуют использовать и майонез, как покупной, так и сделанный собственноручно.

Как продукт питания майонез нельзя назвать полезным: всё-таки жирность там очень высока, да и наличие консервантов в магазинных товарах превышено. Однако для волос майонез может иметь питательность не ниже, чем те же мёд или желток. Часто майонез используют в комплексе с другими компонентами, такими как кефир или масло. Грамотно сделанная маска укрепляет корни волос, увеличивает содержание кератина, тем самым повышая прочность и эластичность, обеспечивает волосам шелковистость и здоровый блеск.

Если использовать уже готовый майонез, то достаточно равномерным слоем нанести его на волосы, особое внимание уделив корням. Утеплить нанесённую смесь можно при помощи полотенца, полиэтиленовой шапочки для волос или шерстяной шапки. Маска будет впитываться в течение получаса, после чего можно смыть смесь тёплой водой с небольшим добавлением шампуня. В профилактических целях достаточно проводить эту процедуру раз в неделю, ну а с целью лечения – 2 раза в неделю (но не более).

Собственноручное приготовление натурального майонеза даст гарантию того, что среди компонентов нет вредных консервантов и красителей. Ингредиенты для этого можно приобрести в любом крупном супермаркете, а рецепт очень прост. Нужно взять куриное яйцо, горчицу, сок лимона, оливковое масло (в крайнем случае – подсолнечное), сахар и соль (немного). Яйцо разбить в миске, размешать, добавить соль, горчицу, сахар. Взбивать до получения однородной консистенции. Затем тонкой струйкой влить масло, продолжая тщательно перемешивать, чтобы смесь получилась густой и пышной. В конце добавить лимонный сок и ещё раз хорошенько взбить. Нанесение такой маски ничем не отличается от готовой, из магазина.