Может ли повлиять порядок рождения детей на их дальнейшую судьбу

Согласно многочисленным наблюдениям, психологические характеристики детишек могут зависеть от того, являются они младшими, средними, старшими или единственными чадами в семье. Но действительно ли порядок рождения определяет дальнейший путь развития человека? В этом стоит подробно разобраться.

Что говорит наука

Психолог Уолтер Тоумен, уроженец Австралии, в начале 1970-х проводил исследования на эту тему. «Участниками» эксперимента были тысячи семей. Специалист обнаружил, что независимо от финансового положения и образованности, занимающие одинаковые «позиции» в семье люди имеют схожие психологические характеристики.

Существуют некоторые факторы, определяющие появление некоторых качеств у детей с разным «порядковым номером». Для начала стоит учесть, что одни и те же родители могут по-разному воспринимать появление первенца и последующих детишек.

Первый малыш – нечто новое для мамы и папы. Поэтому чадо, появившееся на свет под номером 1, выделяется. Первенцы оказываются своеобразными «подопытными кроликами». Им, в отличие от последующих детей, достается больше заботы и внимания. Окружающие каждую минуту интересуются тем, как они себя чувствуют, какие знаки подают своим поведением. Молодые мама и папа с энтузиазмом подходят к воспитанию чада, но не имеют практики общения с крохами. Обычно родители возлагают на своих первенцев огромные надежды. Они применяют по отношению к ним метод «кнута и пряника». То есть чередуют проявления нежности с наказаниями за провинности. С последующими наследниками отцы и матери ведут себя гораздо спокойнее и не возлагают на них больших надежд.

Первенцы демонстрируют более высокие результаты при прохождении тестов на IQ. Большинство из них заканчивают престижные вузы. Они охотнее соглашаются с мнением родителей или взрослых родственников.

Порядок рождения может оказать влияние на выбор профессии и второй половинки. Тоумен уверен, что для счастливой семейной жизни имеет значение, в какой мере повторяется положение, которое муж и жена в свое время занимали среди своих сестер и братьев. В соответствии с этим фактором можно выделить 3 типа браков:

комплементарный. Старший из детей одной семьи берет в жены/выходит замуж за младшего ребенка, представляющего другую семью;

частично комплементарный. Брак единственного или среднего чада с младшим/старшим ребенком.

некомплементарный. Союз двух младших или старших детей.

Уолтер Тоумен считает, что в комплементарном браке, когда свои судьбы соединили младший и старший из детей, супругам проще найти «золотую середину». Здесь они подключают свой опыт взаимоотношений с сестрами и братьями. В союзе они играют комплементарные (дополнительные) роли.

Если речь идет о семейной жизни двух младших детей, но они могут столкнуться с определенными трудностями, когда у них появится потомство.