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Может ли повлиять порядок рождения детей на их дальнейшую судьбу

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Согласно многочисленным наблюдениям, психологические характеристики детишек могут зависеть от того, являются они младшими, средними, старшими или единственными чадами в семье. Но действительно ли порядок рождения определяет дальнейший путь развития человека? В этом стоит подробно разобраться.

Что говорит наука

Психолог Уолтер Тоумен, уроженец Австралии, в начале 1970-х проводил исследования на эту тему. «Участниками» эксперимента были тысячи семей. Специалист обнаружил, что независимо от финансового положения и образованности, занимающие одинаковые «позиции» в семье люди имеют схожие психологические характеристики.

Существуют некоторые факторы, определяющие появление некоторых качеств у детей с разным «порядковым номером». Для начала стоит учесть, что одни и те же родители могут по-разному воспринимать появление первенца и последующих детишек.

Первый малыш – нечто новое для мамы и папы. Поэтому чадо, появившееся на свет под номером 1, выделяется. Первенцы оказываются своеобразными «подопытными кроликами». Им, в отличие от последующих детей, достается больше заботы и внимания. Окружающие каждую минуту интересуются тем, как они себя чувствуют, какие знаки подают своим поведением. Молодые мама и папа с энтузиазмом подходят к воспитанию чада, но не имеют практики общения с крохами. Обычно родители возлагают на своих первенцев огромные надежды. Они применяют по отношению к ним метод «кнута и пряника». То есть чередуют проявления нежности с наказаниями за провинности. С последующими наследниками отцы и матери ведут себя гораздо спокойнее и не возлагают на них больших надежд.

Может ли повлиять порядок рождения детей на их дальнейшую судьбу

Первенцы демонстрируют более высокие результаты при прохождении тестов на IQ. Большинство из них заканчивают престижные вузы. Они охотнее соглашаются с мнением родителей или взрослых родственников.

Порядок рождения может оказать влияние на выбор профессии и второй половинки. Тоумен уверен, что для счастливой семейной жизни имеет значение, в какой мере повторяется положение, которое муж и жена в свое время занимали среди своих сестер и братьев. В соответствии с этим фактором можно выделить 3 типа браков:

  • комплементарный. Старший из детей одной семьи берет в жены/выходит замуж за младшего ребенка, представляющего другую семью;
  • частично комплементарный. Брак единственного или среднего чада с младшим/старшим ребенком.
  • некомплементарный. Союз двух младших или старших детей.

Уолтер Тоумен считает, что в комплементарном браке, когда свои судьбы соединили младший и старший из детей, супругам проще найти «золотую середину». Здесь они подключают свой опыт взаимоотношений с сестрами и братьями. В союзе они играют комплементарные (дополнительные) роли.

Если речь идет о семейной жизни двух младших детей, но они могут столкнуться с определенными трудностями, когда у них появится потомство.

Как вы считаете, порядок рождения может повлиять на дальнейшую судьбу людей?

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