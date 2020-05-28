Можно ли девственницам использовать тампоны

Первая менструация – один из этапов “взрослой жизни”, с которым сталкивается каждая девочка. Конечно, подготовить будущую девушку к этому моменту следует заранее. Рассказ об изменениях, которые скоро начнутся в ее организме, позволит ребенку отнестись к ним с пониманием и спокойствием. При этом следует рассказать и о том, какие средства гигиены понадобятся девочке в “тот самый момент”.

Когда речь заходит о том, чем должна пользоваться девственница – прокладками или тампонами, женщины разделяются на два лагеря. Первые утверждают, что их использование может привести к повреждению девственной плевы, другие утверждают, что это не более чем глупость. Но что из этого правда?

Может ли девственница использовать тампоны?

Несмотря на то, что многие уверены, что тампоны могут повредить девственную плеву, это утверждение является лишь мифом. В период полового созревания, она становится наиболее эластичной. Кроме того, плева имеет естественное отверстие, диаметр которого составляет 1,5 см. Во время менструации это отверстие увеличивается до 2,5 см, что позволяет девочке пользоваться тампонами. Единственное, что нельзя упускать из виду – это их размер. Тампоны не должны быть большими.

Следует обратить внимание и на то, что тампон должен быть правильно расположен. Разместив его в средней трети влагалища, девочка не ощутит какого-либо дискомфорта. Он не будет мешать при ходьбе или сидении.

Чтобы девочка смогла ввести тампон правильно, предложите ей ознакомиться с инструкцией, которая находится внутри каждой упаковки. Она поможет понять, как использовать это средство гигиены.

Может ли навредить тампон?

Существует мнение, что во время использования тампона нарушается микрофлора влагалища, и существует риск повреждения шейки матки. Но и это можно назвать мифами.

Тампоны не способны повлиять на состав микрофлоры и уровень pH. Да и шейку матки повредить они не способны. Исходя из этого, можно сказать, что никакой опасности они в себе не несут.

Мнение врачей

По мнению опытных гинекологов, тампоны могут использовать как взрослые женщины, так и юные девочки. Однако, пользоваться ими с первой менструации все-таки не рекомендуют. Врачи советуют отдавать предпочтение прокладкам вплоть до того момента, пока не установится регулярный цикл, а количество выделений не станет предсказуемым. После этого девушка сможет подобрать те тампоны, которые подойдут именно ей.