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Мышцы превращаются … в жир. Правда или миф?

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Тех, кто собирается заняться спортом, многие предостерегают, что, наработав очень много мышц, можно заработать серьёзное ожирение. Так как у расслабившегося спортсмена мышечная ткань станет жировой.

Разумеется, те, кто не прогуливал уроки биологии в школе, понимают, что мышечная и жировая ткань – принципиально разные по своему составу, функции и структуре. Мышечные клетки работают в зависимости от нервных импульсов и при сокращении позволяют нам двигаться, а жировые является кладезью запасов энергии. Ничто не может заставить мышечную клетку превратиться в жировую. Однако специалисты говорят, что на самом деле накопление лишнего веса после того, как спортсмен забрасывает тренировки, вполне реально, но работает это несколько иначе.

Мышцы превращаются … в жир. Правда или миф?

Тот, кто работает на накачивание мышц, неизменно должен поддерживать положительный баланс калорий, то есть питаться намного больше обычного. Полученная энергия частично расходуется на саму физическую активность, а остальная часть идет на работу увеличенный мышечной массы. Если человек прекращает упражнения, но продолжает питаться по той же схеме, лишняя энергия накапливается в жировых отложениях. Соответственно, параллельно с этим мышцы уменьшаются в объёме за неимением нагрузки, и кажется, что их место заняла жировая ткань. Разумеется, всё это не происходит за несколько дней, нужно 3-4 недели, чтобы не используемая мышечная масса перестала обслуживаться.

При снижении физической активности вполне реально сохранить нормальную фигуру. Главное в таком случае – правильно откорректировать своё меню. При благоприятном сценарии мышцы несколько уменьшаются в объёме, но при этом поверх них не накапливаются жировые отложения. Особенно это получается у тех, кто меняет силовые тренировки на аэробные, занимается бегом, триатлоном, кардиосессиями. В таких случаях не приходится даже слишком урезать привычные калории.

А вы верили в миф о превращении мышц в жир?

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