Мышцы превращаются … в жир. Правда или миф?

Тех, кто собирается заняться спортом, многие предостерегают, что, наработав очень много мышц, можно заработать серьёзное ожирение. Так как у расслабившегося спортсмена мышечная ткань станет жировой.

Разумеется, те, кто не прогуливал уроки биологии в школе, понимают, что мышечная и жировая ткань – принципиально разные по своему составу, функции и структуре. Мышечные клетки работают в зависимости от нервных импульсов и при сокращении позволяют нам двигаться, а жировые является кладезью запасов энергии. Ничто не может заставить мышечную клетку превратиться в жировую. Однако специалисты говорят, что на самом деле накопление лишнего веса после того, как спортсмен забрасывает тренировки, вполне реально, но работает это несколько иначе.

Тот, кто работает на накачивание мышц, неизменно должен поддерживать положительный баланс калорий, то есть питаться намного больше обычного. Полученная энергия частично расходуется на саму физическую активность, а остальная часть идет на работу увеличенный мышечной массы. Если человек прекращает упражнения, но продолжает питаться по той же схеме, лишняя энергия накапливается в жировых отложениях. Соответственно, параллельно с этим мышцы уменьшаются в объёме за неимением нагрузки, и кажется, что их место заняла жировая ткань. Разумеется, всё это не происходит за несколько дней, нужно 3-4 недели, чтобы не используемая мышечная масса перестала обслуживаться.

При снижении физической активности вполне реально сохранить нормальную фигуру. Главное в таком случае – правильно откорректировать своё меню. При благоприятном сценарии мышцы несколько уменьшаются в объёме, но при этом поверх них не накапливаются жировые отложения. Особенно это получается у тех, кто меняет силовые тренировки на аэробные, занимается бегом, триатлоном, кардиосессиями. В таких случаях не приходится даже слишком урезать привычные калории.