Народные рецепты и полезные советы, помогающие забеременеть

Еще в детстве каждая девочка мечтает родить ребенка. Взрослая девушка, вступившая в брак, ожидает скорой беременности. Если женщине не удалось забеременеть после года семейной жизни, следует серьезно задуматься и обратиться к врачу. Еще с древних времен люди использовали народные средства для решения этой проблемы.

Рекомендации, применяемые в домашних условиях

Перед обращением к врачу можно постараться выполнить следующие советы:

Необходимо определить день, в какой начинается овуляция. Этот период наилучшим образом подходит для зачатия. Он начитается ровно за 2 недели до начала нового цикла менструации. Перед овуляцией нельзя заниматься сексом минимум 3-4 дня для улучшения качества и количества спермы. Однако воздерживаться больше недели не стоит, так как сперма имеет свойство старения. Это неблагоприятным образом сказывается на зачатии. Эффект этого метода около 70%. После секса женщина должна полежать на животе некоторое время, чтобы сперма осталась во влагалище. Эффективной признана поза березки или подложенная под ягодицы подушка. Перед половым актом женщине следует сделать спринцевание, чтобы создать благоприятные условия для сперматозоидов. Раствор для спринцевания состоит из воды с чайной ложки соды. За полгода до предполагаемого зачатия необходимо отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет. Походы в сауну или баню нужно снизить до минимума. Супруги должны пропить курс поливитаминов не менее двух месяцев. Для женщины дополнительно необходима фолиевая кислота, которая участвует в развитии спинного и головного мозга будущего ребенка. Кислота имеет свойство накапливаться в организме. Для улучшения созревания спермы мужчинам необходимы орехи и черная икра.

Народные рецепты

Совместно с рекомендациями следует обратиться к народной медицине. Рецепты, проверенные годами, часто помогают в самых безнадежных случаях.

Настойка из полыни. Суточная доза: 0,5 стакана дважды в день. Настойка боровой матки. Суточная доза: 1 столовая ложка 4 раза в день. Настойка шалфея. Суточная доза: 1 столовая ложка трижды в день за час до еды. Настойка из спорыша. Пьют как чай в течение дня. Настойка из семян подорожника. Суточная доза: 1 столовая ложка трижды в день.

Если следовать всем советам и рекомендациям, желаемая беременность наступит очень скоро.