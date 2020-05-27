Народные рецепты и полезные советы, помогающие забеременеть

Еще в детстве каждая девочка мечтает родить ребенка. Взрослая девушка, вступившая в брак, ожидает скорой беременности. Если женщине не удалось забеременеть после года семейной жизни, следует серьезно задуматься и обратиться к врачу. Еще с древних времен люди использовали народные средства для решения этой проблемы.
Рекомендации, применяемые в домашних условиях
Перед обращением к врачу можно постараться выполнить следующие советы:
- Необходимо определить день, в какой начинается овуляция. Этот период наилучшим образом подходит для зачатия. Он начитается ровно за 2 недели до начала нового цикла менструации.
- Перед овуляцией нельзя заниматься сексом минимум 3-4 дня для улучшения качества и количества спермы. Однако воздерживаться больше недели не стоит, так как сперма имеет свойство старения. Это неблагоприятным образом сказывается на зачатии. Эффект этого метода около 70%.
- После секса женщина должна полежать на животе некоторое время, чтобы сперма осталась во влагалище. Эффективной признана поза березки или подложенная под ягодицы подушка.
- Перед половым актом женщине следует сделать спринцевание, чтобы создать благоприятные условия для сперматозоидов. Раствор для спринцевания состоит из воды с чайной ложки соды.
- За полгода до предполагаемого зачатия необходимо отказаться от употребления алкоголя и курения сигарет. Походы в сауну или баню нужно снизить до минимума.
- Супруги должны пропить курс поливитаминов не менее двух месяцев. Для женщины дополнительно необходима фолиевая кислота, которая участвует в развитии спинного и головного мозга будущего ребенка. Кислота имеет свойство накапливаться в организме.
- Для улучшения созревания спермы мужчинам необходимы орехи и черная икра.
Народные рецепты
Совместно с рекомендациями следует обратиться к народной медицине. Рецепты, проверенные годами, часто помогают в самых безнадежных случаях.
- Настойка из полыни. Суточная доза: 0,5 стакана дважды в день.
- Настойка боровой матки. Суточная доза: 1 столовая ложка 4 раза в день.
- Настойка шалфея. Суточная доза: 1 столовая ложка трижды в день за час до еды.
- Настойка из спорыша. Пьют как чай в течение дня.
- Настойка из семян подорожника. Суточная доза: 1 столовая ложка трижды в день.
Если следовать всем советам и рекомендациям, желаемая беременность наступит очень скоро.
Что может быть важнее рождения ребенка?