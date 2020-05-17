Несколько детей в семье: какой должна быть разница в возрасте

Когда у родителей подрастает один ребенок, то родить второго решаются не сразу, помня бессонные ночи и проблемы, связанные со здоровьем, финансами. Но мамы и папы, преодолевая сомнения, хотят стать родителями второй раз. И тут актуальным становится вопрос, какая разница должна быть между детками, чтобы они ладили, общались свободно, поддерживали друг друга.

До 2 лет

Это самая распространенная версия, которой придерживаются многие родители. Они считают, что так дети станут друзьями, будут иметь общие интересы, смогут вместе ходить в школу. Но есть и ряд недостатков, о которых не стоит мамам и папам забывать. Во-первых, на плечи мамы ляжет огромная нагрузка. Каждая секунда будет посвящена малышам. Их надо купать, кормить, гулять с ними, вовремя укладывать спать, лечить от болезней. Во-вторых, можно забыть о личном времени. Не будет совсем возможности сходить в гости, встретиться с подружками. В-третьих, врачи говорят, что за короткий срок женский организм от родов не восстанавливается. При повторной беременности возможны осложнения.

От 2 до 4 лет

Этот возраст рекомендуют врачи и психологи. Первый малыш уже станет достаточно самостоятельным, сможет присматривать за младшим братом или сестрой. Да и интересы общие смогут возникнуть очень быстро.

Развитие второго малыша будет происходить быстрее, стараясь подражать старшим. Медики отмечают, что женский организм уже восстановился и готов к новой беременности.

Минус в такой разнице в возрасте – ревность старшего ребенка к младшему, ведь мама и папа будут маленькому уделять больше времени.

От 5 до 7 лет

Это оптимальный вариант, поскольку старшие дети уже подросли и ходят в садик или начальную школу. У мамы появляется свободное время для себя и на занятия с обоими детками.

Также появляется возможность правильно спланировать свой день – заняться уборкой, подготовиться со старшим ребенком к урокам, отвести его на кружки, сходить со вторым малышом на прогулку.

А вот психологи говорят, что такая разница в возрасте неудачная. У старшего уже появились свои интересы, первенец не хочет становиться нянькой для брата или сестры.

От 8 и более лет

Первый ребенок достаточно подрос и сформировался как самостоятельная личность, привыкшая быть в центре внимания всех членов семьи. Если появится еще один ребенок, тогда все внимание переключиться на него. Из-за этого высока вероятность возникновения протестов. Родителям нужно прикладывать немало усилий, чтобы заботиться о старшем и младшем ребенке.