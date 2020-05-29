Новая беременность после недавних родов: восстановление и возможные осложнения

Восстановление организма после беременности – длительный процесс. Считается, что между беременностями должно пройти два года. За это время организм восстановится и подготовится к очередному вынашиванию ребенка.

Как быстро наступает вторая беременность?

Обычно новая беременность неожиданна для женщины. Многие считают, что в момент кормления грудью забеременеть нельзя и перестают заботиться о контрацепции. Этот метод не дает 100% гарантии, если ввести прикорм ребенка и не прикладывать к груди каждое кормление.

Спустя 6-8 недель после рождения ребенка можно забеременеть вновь. Отсутствие менструального цикла не является поводом отказаться от предохранения. Многие женщины беременеют вновь и долго не подозревают об этом из-за отсутствия симптомов.

При отсутствии противопоказаний с медицинской точки зрения вторую беременность можно сохранить.

Если беременность наступила, может уменьшиться количество и качество грудного молока. Это легко заметить по поведению ребенка во время кормления.

Если решено сохранить вторую беременность, врачи рекомендуют прекратить грудное вскармливание, так как при стимуляции сосков сокращается матка, что нередко служит причиной выкидыша.

Рекомендации врачей такие же, как и при первой беременности: сбалансированное питание, полноценный отдых и прогулки на свежем воздухе.

Вторые роды переносятся легче. Навык по уходу за ребенком не утерян. Маленькая разница в возрасте между детьми сплачивает их. Когда второй ребенок подрастет, у первого появляется лучший друг. Отпадает необходимость заново покупать многие вещи и игрушки для второго ребенка.

Возможные осложнения при второй беременности.

Варикозное расширение вен. Вторая беременность часто вызывает прогрессирование этой болезни, поэтому необходимо использовать компрессионные чулки. Шейка матки не всегда успевает восстановиться после разрывов и деформации во время родов, а это грозит угрозой выкидыша. Если при первых родах использовалось кесарево сечение, то рубцы на матке могут не успеть рассосаться, а в месте разреза рубцы могут разойтись. Во время внезапно наступившей второй беременности возможно резкое ухудшение заболеваний, имеющих соматический характер. Необходима консультация лечащего врача. После тяжелых первых родов, сопровождающихся большими потерями крови, на фоне второй беременности прогрессирует анемия, которая вызывает упадок сил и другие осложнения. В послеродовом периоде часто возникает воспаление эндометрита и окружающих тканей, что чревато угрозой прерывания второй беременности.