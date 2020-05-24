Нужно ли тонировать волосы после мелирования

Тонирование – процедура, которая позволяет придать волосам яркий оттенок и блеск. С его помощью можно изменить оттенок натуральных волос, и добавить цвета окрашенным. И если в случае с обычным окрашиванием, тонирование может быть включено в список рекомендаций, позволяющих сохранить цвет волос, то в случае с мелированием оно является обязательной процедурой.

Тонирование после мелирования: нужна ли эта процедура?

Решаясь на мелирование волос, следует понимать, что после проведения этой процедуры, волос становится пустым, ведь он полностью лишается натурального пигмента. Такая шевелюра выглядит тускло и безжизненно.

Тонирование позволяет заполнить волосы пигментом, тем самым возвращая им живой внешний вид. Кроме того, эта процедура позволяет решить проблему ломкости, тусклости обесцвеченных волос и придать им совершенно новый, необычный оттенок, выбрать который вы можете самостоятельно.

Как сделать мелирование и тонирование волос в домашних условиях

Конечно, выполнение данной процедуры лучше доверить опытному мастеру-колористу, который сможет безошибочно подобрать необходимую краску, процент окислителя и технику выполнения. Однако, если у вас нет возможности посетить опытного специалиста, то огорчаться не стоит. Выполнить эти процедуры вы вполне сможете и самостоятельно.

Решившись на самостоятельное окрашивание, первое, что вы должны сделать – это выбрать краску. Для выполнения мелирования вам понадобится пудра и окислитель. Обратите внимание на то, что для получения наилучшего результата, рекомендуется выбирать профессиональные красители, такие как Матрикс, Лореаль, Эстель или Некст.

Что касается краски для тонирования, то тут все просто. Вы должны выбрать краситель того оттенка, который хотите видеть на ваших волосах. Естественно, как и в случае с осветителем, лучше отдавать предпочтение профессиональным красителям. Из состав значительно отличается от состава бытовых. Они не способны оказывать губительное влияние, что позволяет сохранить привлекательный внешний вид шевелюры и не лишиться волос после окрашивания.

Помимо краски, вам понадобятся следующие инструменты:

Фольга.

Кисточка для окрашивания.

Пластиковая расческа.

Фартук и перчатки.

Бальзам.

Подготовив все необходимое, можно приступить к окрашиванию. Обратите внимание на то, что оно выполняется на чистые, слегка влажные волосы, поэтому перед выполнением процедуры их необходимо вымыть и просушить. После этого тщательно расчешите волосы и приступайте к выполнению мелирования:

Возьмите тонкую прядь с макушки, прочешите ее.

Выделите тонкие прядочки, которые будут окрашены.

Проложите под них фольгу.

Нанесите краску на волосы, которые расположены на фольге.

Заверните фольгу.

Таким образом прокрасьте все волосы, пропуская каждую вторую прядь. Обратите внимание на то, что ширина пропущенных прядей должна быть такой же, как ширина прокрашенных.

Когда все волосы будут прокрашены, следует засечь 30 минут и подождать. По истечению указанного времени, необходимо стянуть фольгу с волос, стараясь убрать вместе с ней максимальное количество красителя, и промыть волосы.

После того, как волосы подсохнут, можно приступать к тонированию. Нанесите выбранный краситель на волосы, равномерно распределив его при помощи расчески, и оставьте на 20-30 минут. Когда время истечет, смойте краситель при помощи воды и воспользуйтесь бальзамом.