От чего может болеть грудь

Бывает такое, что грудь кажется тяжелой и чрезмерно чувствительной. Начинаются тревоги и страхи. А вдруг это какая-то болезнь и нужно составлять завещание. Но не торопитесь с выводами, ведь может существовать немало разных причин для дискомфорта и болезненных ощущений.
Мастальгия
Есть несколько типов этого состояния. Первый из них – периодическая боль. Связано это с овуляцией и может проходить пока не начнется новый менструальный цикл. Болезненные ощущения могут проявляться как в одной из желез, так и в двух. Также боль может чувствоваться в подмышках.
Другой вид боли происходит из-за самой железы, мышечной ткани и суставов. Это непостоянные боли, которые появляются после травм.
Лечится это с помощью компрессов и обезболивающих. Также можно уменьшить количество кофеина, увеличить витамин Е и отказаться от вредного питания.
Беременность
Тяжесть, чувство наполненности и высокая чувствительность – стандартные вещи при беременности. Иногда такие ощущения могут проявляться во время первого триместра. Это происходит из-за гормона прогестерона. Грудь будет продолжать расти в течение беременности, что будет сопровождаться неприятными болями.
Основным методом борьбы с болевыми чувствами остается соответствующее белье для беременных. Это позволит распределять вес и снизить нагрузки. Могут помочь компрессы к месту с болью.
Кормление грудью
Послеродовое кормление бывает болезненным, а сама грудь кажется очень тяжелой. Она может резко увеличиться, стать тяжелой и раздутой.
В целом здесь нет ничего необычного – это естественный процесс, однако, есть способы снизить болевые ощущения. Можно кормить грудью каждые два часа, делать мягкий массаж, компрессы перед кормлением и после, а также теплый душ.
Инфекция
Нет ничего необычного, что при появлении инфекции, начинаются боли. Есть несколько самых частых причин.
Мастит
Это происходит, если молочные протоки закупориваются.
Симптомы:
- Температура.
- Озноб.
- Тошнота.
- Горячая грудь с отеками.
- Слабость.
- Выделения из сосков.
Для лечения используются антибиотики и компрессы. Во время кормления нужно проконсультироваться с доктором насчет лекарств.
Молочница
Симптомы выглядят как:
- Боль в сосках.
- Трещины в сосках.
- Ноющие боли.
- Пятна на щеках, деснах и языке ребенка.
Для лечения используют медикаментозные средства, которые назначаются доктором после консультации.
А что вы делаете при возникновении болевых ощущений?