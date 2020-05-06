От чего может болеть грудь

Бывает такое, что грудь кажется тяжелой и чрезмерно чувствительной. Начинаются тревоги и страхи. А вдруг это какая-то болезнь и нужно составлять завещание. Но не торопитесь с выводами, ведь может существовать немало разных причин для дискомфорта и болезненных ощущений.

Мастальгия

Есть несколько типов этого состояния. Первый из них – периодическая боль. Связано это с овуляцией и может проходить пока не начнется новый менструальный цикл. Болезненные ощущения могут проявляться как в одной из желез, так и в двух. Также боль может чувствоваться в подмышках.

Другой вид боли происходит из-за самой железы, мышечной ткани и суставов. Это непостоянные боли, которые появляются после травм.

Лечится это с помощью компрессов и обезболивающих. Также можно уменьшить количество кофеина, увеличить витамин Е и отказаться от вредного питания.

Беременность

Тяжесть, чувство наполненности и высокая чувствительность – стандартные вещи при беременности. Иногда такие ощущения могут проявляться во время первого триместра. Это происходит из-за гормона прогестерона. Грудь будет продолжать расти в течение беременности, что будет сопровождаться неприятными болями.

Основным методом борьбы с болевыми чувствами остается соответствующее белье для беременных. Это позволит распределять вес и снизить нагрузки. Могут помочь компрессы к месту с болью.

Кормление грудью

Послеродовое кормление бывает болезненным, а сама грудь кажется очень тяжелой. Она может резко увеличиться, стать тяжелой и раздутой.

В целом здесь нет ничего необычного – это естественный процесс, однако, есть способы снизить болевые ощущения. Можно кормить грудью каждые два часа, делать мягкий массаж, компрессы перед кормлением и после, а также теплый душ.

Инфекция

Нет ничего необычного, что при появлении инфекции, начинаются боли. Есть несколько самых частых причин.

Мастит

Это происходит, если молочные протоки закупориваются.

Симптомы:

Температура.

Озноб.

Тошнота.

Горячая грудь с отеками.

Слабость.

Выделения из сосков.

Для лечения используются антибиотики и компрессы. Во время кормления нужно проконсультироваться с доктором насчет лекарств.

Молочница

Симптомы выглядят как:

Боль в сосках.

Трещины в сосках.

Ноющие боли.

Пятна на щеках, деснах и языке ребенка.

Для лечения используют медикаментозные средства, которые назначаются доктором после консультации.