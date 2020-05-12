Почему не стоит уводить чужого мужчину

Издавна считалось, что роман с женатым мужчиной – это и плохо. Даже если в сторону отбросить моральные осуждения, общественные принципы, этическую сторону, можно посмотреть на данную ситуацию совсем под другим ракурсом. И выяснить немаловажные факторы, которые негативно отразятся в дальнейшем на отношениях пары. Не зря говорят, на чужом несчастье своего счастья не построишь. В этой народной мудрости и кроется суть бытия. И чего ожидать, если все-таки удалось разрушить чужую семью и увести мужчину?

Многие девушки не испытывают искренних чувств к будущему партнеру. Для них это что-то вроде легкой добычи, при помощи которой можно повысить свое материальное положение. В таком случае это пустая трата времени. Мужчины очень тонко ощущают грань между правдой и наигранностью. Таким отношениям не суждено просуществовать длительное время, ведь они разрушатся об айсберг лжи. Жить не в любви очень сложно, притворяться не получится долго. Поэтому прежде чем принимать такое решение, необходимо взвесить все за и против. Внимательно присмотреться к своему избраннику, а не к его состоянию.

Семейная жизнь –это труд, взаимопонимание, любовь и терпение. Страсть живет недлительно. Ее пламя постепенно тухнет и все изъяны, и недостатки становятся ярко выражены. Что остается после конфетно-букетного периода? Чувство привязанности, уважение, регулярный секс и не более. Даже в самых гармоничных отношениях наступает период, когда приходится с головой погрузиться в бытовые трудности и проблемы. И в этом случае преодолеть препятствия сможет только пара, которая сумела найти точки соприкосновения, и связать свои узы невидимой нитью любви.

В последнее время часто можно встретить ситуацию, когда соперничество мешает трезво оценивать действительность. Это как погоня за вещью на прилавке, которую хотят купить сразу несколько человек. Порой в покупке такого рода нет нужды и необходимости, а желанием движет азарт наживы. Что происходит дальше? При детальном рассмотрении, приобретение не кажется таким привлекательным, и тут же возникает вопрос: куда это надо было смотреть, чтобы не заметить всех изъянов? Так и с выбором будущего партнера, бывает случается некое подобие охоты, когда хочется заполучить трофей. Но после достижения желаемого ожидания зачастую оказывается не оправданы. Именно поэтому следует иногда прислушиваться не только к инстинктам и зову сердца, но и включать в работу разум.

Если девушке удалось увести мужчину из другой семьи, в ее сознании навсегда останется картина, как ее избранник, когда-то врал своей супруге. Это не сотрется со временем. И каждый раз будет совершаться своеобразная проекция ситуации. Страх того, что когда-нибудь в очередной жизненный момент мужчина, однажды соврав, сделает это вновь, будет преследовать пару на протяжении всей совместной жизни.

Ну и как известно молодость это всего лишь мгновение. Поэтому нужно правильно распоряжаться им. Не тратить свои прекрасные годы на поиски непостижимо непокоримого счастья. В стремлении разрушить чужой быт, следует задуматься о том, а получится ли на руинах построить крепкий фундамент будущей семейной жизни. Это навряд ли.