Почему откладывается знакомство с родителями мужчины

Особенности взаимоотношений молодой пары и их родителей –неисчерпаемая тема для всевозможных анекдотов, кино на и жизненных историй. Зачастую влюблённые не спешат знакомить свою половинку с родителями из-за того, что боятся неприятия или заведомо негативного настроя.

Понятно, что родители девушки могут не одобрять женитьбу или отношения с конкретным человеком по вполне понятным причинам. Они опасаются, что в итоге после неудавшейся любви дочь останется одна с детьми, и ей придется в одиночку нести за них ответственность, пользуясь поддержкой родителей. Поскольку такое случается на каждом шагу, тут ситуация ясна.

Родители молодого человека могут отговаривать от свадьбы или отношений по разным причинам. Иногда к их вопросам и заявлениям стоит прислушаться. Порой им неприятна не конкретная особа, а сама идея свадьбы, потому что у молодых явно нет стабильного заработка, чтобы обеспечить себя, сыграть свадьбу, приобрести жильё и уж тем более содержать ребёнка. Если мужчина до сих пор не повзрослел, он игнорирует такие заявления либо реагирует агрессивно. В некоторых случаях он может прийти к девушке с жалобами на то, что его родители против их отношений, и он не знает, что с этим делать. Девушке на этом месте стоит задуматься, а стоит ли строить отношения с таким нерешительным и зависимым человеком, который не может дать ответы на элементарные жизненные вопросы и не готов обсуждать бытовые аспекты совместного проживания.

Отсутствие ресурсов и зрелости – частая причина распада семей. Если молодые все свои проблемы решают через обращение к маме, брак едва ли может продержаться долго. Растущие проблемы с деньгами, жильём, отсутствие возможности нормально отдыхать и содержать детей многих незрелых мужчин ломает и заставляет сбегать к маме под крылышко. А жена вынуждена подать на развод, чтобы самостоятельно продолжать решать свои проблемы, заботиться о детях, избавившись от ответственности за незрелого мужа.

Когда семейные роли не распределены и не проведены границы, мужчина может бояться реакции родителей. Иногда он склонен просить девушку, чтобы она изменилась и стала более удобной для его родителей. Ни к чему хорошему такая ситуация не ведёт, ведь его отношения с родителями – это только его ответственность и забота. В конце концов, если его родителям по каким-то причинам не нравится выбор сына, это их проблема. В особенности такая ситуация показывает будущее молодой пары, если оба уже имеют материальные ресурсы и достаточно зрелые. Если они достаточно независимы от мнения родителей и готовы решительно проводить границы между своей будущей новой семьей и родительской, у них есть все шансы на успешный брак. Если мужчина воспринимает знакомство своей избранницы и родителей как нечто болезненное, волнительное и способное реально повлиять на отношения, то их с ним продолжать не стоит.