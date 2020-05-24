Счастье после 40 лет: каким знакам Зодиака повезет

Люди по-разному относятся к сорокалетию – для кого-то это логическое завершение большого этапа в жизни, а для кого-то наступление счастья и получение новых эмоций. К 40 годам люди получают, обычно, много благ – свое жилье, дачу, построенную карьеру, семью. Астрологи советуют не переживать, если все идет не так, как было запланировано. Есть знаки зодиака, у которых сорокалетие будет связано с наступлением счастья и успеха.

Тельцы

Представители этого знака крайне избирательны, поэтому для принятия решений необходимо побольше времени. Кроме того, Тельцы сложно воспринимают ошибки и часто из-за них долго переживают, поэтому долго думают над своими действиями. Например, в брак не вступят, если не будет решен вопрос с финансовым благополучием. Аналогичный подход применяют Тельцы к другим союзам на работе, в дружбе, дома. Из-за долгих раздумий личное счастье может наступить у представителей данного знака зодиака только после сорока лет. Для этого надо, чтобы мужчины и женщины считали, что их карьера состоялась, у них есть капитал, недвижимость, машина. Это позволяет им расслабиться и с головой погрузиться в любовь и романтику.

Стрельцы

Приблизительно до тридцати лет Стрельцы живут, не задумываясь ни о чем, поэтому планы на будущее не строят, а просто наслаждаются жизнью. Молодой Стрелец не хочет останавливаться на том, что является постоянным. Так идет процесс поиска идеального партнера. Стрельцы в возрасте 20-30 лет гуляют, тратят деньги, развлекаются по полной, не делают сбережений и не ищут серьезных отношений.

Иногда происходит потеря связи с реальными событиями, поэтому в 40 лет Стрельцы часто просыпаются одинокими и в состоянии постоянного поиска. Именно в этом возрасте и происходит «созревание» Стрельцов – они успешно справляются с задачей найти свою половинку и получить шанс на личное счастье.

Водолеи

В молодости часто делают ошибки, что связано с желанием получить больше практического опыта и знаний. Поэтому в сорокалетнем возрасте Водолеи владеют колоссальным багажом знаний и навыков. Также они успешны в карьере, имеют накопленные сбережений, с которыми в юные годы могли много экспериментировать.

Вот только любви им не хватает. В 40 лет у Водолеев есть высокие шансы встретить и любовь, и родственную душу, с которой, возможно, и брак заключать. Но только тогда, когда на 100% убедятся, что человек послан судьбой. Астрологи говорят, что такой подход способствует минимальному уровню разводов у Водолеев.