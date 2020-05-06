Сколько держатся волосы, наращенные по разным технологиям

Первый вопрос, который мастеру задает дама, решившая нарастить волосы, – сколько будут держаться локоны. И это вполне объяснимо. Во-первых, сама процедура недешевая. И нужно понимать, стоит ли она затраченных денег. Во-вторых, любой барышне хочется, чтобы волосы как можно дольше сохраняли красивый и здоровый вид. Длительность ношения прядей зависит от ряда факторов. Здесь нужно учитывать и технологию крепления волос.

Капсульный метод

Речь идет о горячем способе наращивания волос. Прядки прикрепляются с помощью капсул, которые могут быть разных видов. Существует 3 технологии: испанская, итальянская и английская. И каждая из них предусматривает разную длительность носки прядей.

Итальянская. Искусственные или натуральные прядки крепят с помощью кератиновых капсул. Затем в ход идут термические щипцы. Срок «службы» волос будет зависеть от качества работы мастера и примененных им материалов. Если все хорошо, то носить прядки можно минимум 3 месяца. Английская. Мастер, используя специальный пистолет, разогревает капсулу, наполненную горячей смолой. Она застывает и позволяет создать почти незаметное для глаз соединение. Прядки, которые прикрепляются этим способом, держатся около 4 месяцев. Испанская. Особенность подобной технологии состоит в том, что накладные локоны, на основаниях которых находятся капсулы, приклеивают к натуральным. В этом случае волосы продержатся максимум до 6 месяцев.

Ленточный метод

Сколько же времени барышня сможет носить волосы, которые были наращены ленточным (холодным) способом? Срок «службы» локонов будет меньше, чем при наращивании капсульным методом. Горячий способ позволяет добиться более надежного крепления. При холодном методе ленты, где закреплены пряди, придется менять каждые 2 месяца. Это значит, что ношение локонов возможно до тех пор, пока природная шевелюра «не устанет», а вот проводить коррекцию следует каждые пару месяцев. Во время такой процедуры мастер снимет закрепленные на специальных лентах прядки, а на их место приклеит новые.

Правильный уход

То, как долго продержатся нарощенные прядки, зависит и от домашнего ухода за волосами. Специалисты дают следующие рекомендации:

Первое мытье следует провести через пару дней после наращивания. Перед тем, как включить воду, надо расчесать локоны и при необходимости распутать узлы.

Мыть волосы надо под душем, держа голову прямо. Если склониться над ванной или тазиком, то прядки спутаются.

Нужно запастись специальными моющими средствами. Речь идет о шампуне и бальзаме с нейтральным уровнем pH, питающей маске для корней и масле, защищающем кончики волос от высыхания.

Сушить шевелюру, как и мыть, надо бережно. Не стоит отжимать локоны, сильно скручивать и дергать. Достаточно провести по ним полотенцем, двигаясь сверху вниз.

Использование фена допустимо, но лишь изредка.

Расчесывать нарощенные прядки лучше специальной расческой либо костяным гребнем, имеющим широкие зубцы.