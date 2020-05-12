Способы отращивания модной челки в домашних условиях

Сейчас актуальными считаются стрижки, в которых присутствует удлиненная или отращенная чёлка. Такие прически подходят практически к любому типу лица. Главное – правильно выбрать подходящую длину и укладку.

Никаких волшебных таблеток, позволяющих сделать это за 2-3 дня нет, но если подойти к этому делу комплексно, то можно существенно ускорить рост волос. Он пойдёт быстрее, если как следует позаботиться о волосах, а значит, нужно действовать сразу изнутри и снаружи.

Разумеется, на пользу пойдут все здоровые привычки: высыпаться, правильно питаться, соблюдать питьевой режим, дополнительно не помешает прием витаминов. Есть некоторые специализированные составы для здоровья кожи, волос и ногтей. Хорошие результаты показывает использование пивных дрожжей и витаминов группы B. Снаружи актуально использовать различные питательные масла. Подойдёт оливковое, репейное и касторовое. Чтобы улучшить результат, можно брать составы с добавлением жгучего перца. Все эти масла нужно тщательно втирать в кожу головы, попутно делая массаж. Обычно такую процедуру проводят примерно за час до мытья головы. Если не выждать нужное время, то волосы вскоре после умывания снова станут жирными у корней за счет интенсивного притока крови к сальным железам.

Разумеется, отрастающая челка причиняет массу неудобств и постоянно укладывать ее гелем назад не для всех приемлемо. Поэтому нужно позаботиться о наличии различных ободков, заколок и зажимов. Молодым девушкам отлично подойдут греческие и французские косички, которые начинаются от уха и ведут по краю волос по всей длине. Если соблюдать все необходимые меры, через месяц можно получить уже хорошую отросшую челку. Многие, дождавшись длины до подбородка, делают каскадную стрижку. Это отличный ход, потому что в основе её лежат пряди разной длины, что позволяет гармонично вписать отросшую челку. Кроме того, преобразить образ на время отращивания помогают различные шиньоны и накладные челки. Они могут крепиться с помощью заколок или быть прикрепленными к ободку. Если подобрать вариант, подходящий к исходному оттенку волос, маскировка получится идеальной.

Мужчинам, которые хотят избавиться от короткой челки и при этом отращивать длинные волосы, можно использовать всё, что описано выше, разве что, кроме заколок, зажимов и накладных волос. Лучше запастись различными пенками, гелями для укладки. Поскольку у мужчин кожа головы больше склонна к жирности, при использовании масляных составов лучше иметь под рукой запасы шампуня для жирных волос. Возможно голову придётся намыливать дважды.