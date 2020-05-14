Топ-7 фраз, которые не стоит говорить матерям

Не секрет, что наше общество страдает непониманием личных границ, и часто окружающие могут ранить человека непрошенным советом, токсичными вопросами и тому подобным. Чаще всего такое случается с уязвимыми группами людей, в том числе с новоиспеченными матерями. Они вынуждены выслушивать в свой адрес заявления самого разного толка, начиная с откровенного хамства, заканчивая навязыванием свей помощи или советов.

Теперь вам нужен второй/третий и далее ребёнок. Это отвратительное вмешательство в личную жизнь и отношения супругов проявляется особенно часто. При этом человек, разумеется, не знает, чего стоило зачатие, вынашивание и роды предыдущего малыша. Посторонних людей вообще не должно волновать, что женщина собирается или не собирается делать со своими репродуктивными органами. Кормить малыша надо только грудью. К этой фразе часто добавляют указания временных рамок. Кто-то считает, что нужно обязательно кормить до 1 года, иные считают, что с 6 месяцев нужно перейти на смешанное вскармливание, некоторые заявляют, что грудное молоко полезно только до 2 лет, а дальше оно даже вредно. В любом случае окружающие не должны вмешиваться в то, что женщина делает со своей грудью. Это касается только её и ребёнка. Малыш должен спать в своей комнате/кроватке. Еще одно пересечение личных и семейных границ, которым страдают не только посторонние, но и часто ближайшие родственники. С одной стороны есть доказанные научные данные о том, что совместный сон и совместное времяпровождение мамы и новорождённого идет только на пользу для развития ребенка. С другой – окружающим стоит задуматься о гигиене собственного сна и не вмешиваться в вопросы, о которых их не спрашивают. Уже пора/ещё рано в сад. Вроде бы очевидно, что только родители способны точно оценить, насколько их ребёнок готов посещать детский сад. Но далеко не для всех это ясно как белый день. Большинство людей таким образом просто посягают на свободу матери заниматься тем, чем ей хочется. Если она выражает желание уволиться и больше времени посвящать ребёнку, её обзывают наседкой и всячески травят. Если, наоборот, она занимается карьерой, наукой, искусством и так далее, её заклеймят кукушкой и скажут, что она отказалась от ребенка, отдавав его чужим людям. При этом посторонних, разумеется, не волнует ни понятие личной свободы женщины, ни причины, побудившие сделать её тот или иной выбор. Пора бы заняться собой. Спустя некоторое время после рождения ребёнка мамы часто слышат заявление окружающих о том, что им нужно сбросить вес. Это отвратительная невоспитанность и токсичность многих людей удивительным образом сочетается с тем, что сами один далеки от глянцевых идеалов и образов, которые транслируют нам в Инстаграме и на телевидении. Как новоиспечённой матери относиться к своей внешности, это опять же её личное дело. Возможно, она действительно серьезно займется спортом и станет стройнее, чем до родов. А может быть переключит свое внимание на нечто другое, и каждая растяжка на её теле и потерявшая форму грудь будет напоминать о том чуде, которое довелось пережить. «А мой в этом возрасте…». Практически каждая молодая мама внимательно отслеживает вехи развития своего. У многих это становится причиной повышенной тревожности, а вмешательство окружающих только усугубляет ситуацию. На самом деле мамы понимают, что дети могут развиваться в разных темпах и вовсе не обязаны соответствовать каким-то единым шаблонам. «А почему такое имя?». Этот вопрос может поставить в ступор многих родителей, ведь они вовсе не обязаны отчитываться перед каждым встречным, почему они выбрали конкретное имя для своего ребёнка. Незадолго до рождения малыша мамы и папы вынуждены выслушивать непрошенные советы о том, как лучше выбрать имя для малыша, даже если они не спрашивают такого совета.

Примеров вопиющей бестактности в отношении матерей вокруг полным-полно. Все они завязаны на том, что люди не понимают, что такое личные и семейные границы. Для посторонних замечания в адрес молодой мамы это зачастую лишь способ самоутвердиться, поставить ее в уязвимое положение и отрицать её свободы как человека.