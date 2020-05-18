Топ признаков, которые громко говорят о депрессии

Депрессия очень коварное и изнурительное состояние. Психологи утверждают, что на данный момент все больше появляется людей, которые подвержены депрессивному настроению. Специалисты сравнивают подавленное состояние с простудой по частоте заболевания. Среди населения, больше всего подвержена гнетущему настроению женская половина человечества. Почти двадцать пять процентов женщин страдают синдромом депрессивности.

Один известный американский психотерапевт утверждает, что если вы не верите в то, что вы больны или не хотите лечиться от негативного влияния, то с каждым днем вам будет только хуже.

Существует ряд признаков, которые подтверждают, что вы находитесь на начальном этапе депрессивного фактора.

Высокий уровень самоуверенности

Чаще всего люди отрицают, что больны психическим недугом и ведут себя противоположно тому, как ощущают себя на самом деле. Смелость, бесстрашие вселяют полную уверенность в непобедимости. Однако, внешние признаки не способны скрыть или уничтожить внутреннее состояние души и разума, поэтому яркое отрицание фактора депрессии только усугубит положение.

Алкоголь

Выпивка по сей день считается легким и быстром способом эмоциональной разгрузки. Состояние расслабленности и эйфории позволяют уменьшить концентрацию внимания, которое направлено на негативные события. Дело в том, что алкоголь на самом деле не спасает человека, а лишь добавляет проблемы со здоровьем. В конце концов каждому придется признать, что у него проблемы на психологическом уровне.

Успехи в сексуальной сфере

Если вы заметили, что постоянно нуждаетесь в физическом контакте, то это еще один громкий сигнал, что хотите спрятать депрессивное состояние в других наслаждениях.

Переход от словесных оскорблений к силовым ударам

Глупый способ избавиться от беспомощности – показать свой характер с помощью выяснения отношений с кем-то. Однако постоянное нервное состояние приводит не просто к словесным стычкам, а к серьезной драке. Стремление быть лучше при помощи силы – это возможность заглушить эмоциональную боль.

Бесчувственность

Чтобы не ощущать грусть, люди прибегают к избавлению эмоций совсем. То есть человек занимает нейтральную позицию в отношении всего, что его окружает. Такой зомби-способ создает напряженную обстановку вокруг и отталкивает всех.

Смеяться и плакать без повода

В теории психотерапии есть термин «неадекватный эффект». Это происходит тогда, когда человек не контролирует свое поведение и эмоции. Например, когда люди находятся в депрессивном состоянии, то способны бурно реагировать на мелкие известия, а вот горе пропускают мимо ушей.

Много работы, а пользы мало

Люди, находясь в состоянии депрессии часто повторяют и выполняют то, что обычно, не отходя от стандартных принципов. Они просто не видят новых путей решения для старых проблем. Можно бесконечно долго и нудно работать, применяя традиционные решения и ничего не получить взамен, а можно остановиться и спокойно продумать другую тактику, чтобы пойти по другой стезе. Возможно, это разрешит ваши внутренние конфликты.