Для женщин

Вещи, о которых не стоит просить мужа

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Брак предполагает, что партнеры будут поддерживать друг друга в различных ситуациях. Однако поддержка эта проявляется не всегда так, как партнерам этого хочется. Да и требования иногда бывают слишком высокие. Но есть ряд вещей, которые просто не стоит требовать от мужчины.

Выбрать между вами и семьей

Далеко не всегда удается наладить отношения с семьей мужа. Между женой и матерью иногда могут начаться трения. Не самое приятное явление, особенно когда две особы не могут вести себя как взрослые люди. Но в этом случае все равно не стоит пытаться вбить клин между сыном и родителями. Поставьте себя в это положение. Ведь далеко не всегда муж и отец жены находят общий язык, да и с вашей матерью у него тоже могут не ладиться отношения. В таких ситуациях остается только не перекладывать на партнера ваши проблемы с его семьей.

Выслушивать проблемы

Конечно, это нормально, когда вы жалуетесь своему мужу на что-то, и это нормально, когда он знает о ваших проблемах. Но он не должен быть вашей отдушиной, куда вы сливаете весь негатив. Важно помнить, что высказав мужчине свою проблему, он может предложить вам какое-то решение, хотя лично вам нужно было всего лишь высказаться.

Вещи, о которых не стоит просить мужа

Не смотреть на других женщин

Принято считать, что только мужчины любят засматриваться на привлекательных представителей противоположного пола. Однако, все мы прекрасно знаем, что женщины и сами не прочь полюбоваться каким-то привлекательным мужчиной. Конечно, это не всегда приятно, когда партнер обращает внимание на кого-то другого, но разве вы сами так не делали? К тому же это всего лишь взгляд. А вот если дело доходит до флирта, то уже можно возмутиться.

Сменить интересы

У всех людей есть интересы. И высока вероятность, что интересы вашего мужа были с ним намного дольше чем вы. К тому же, возможно, именно его интересы и привлекли вас. И вообще, интересы человека – это часть его личности, и если их убрать, то и личность его тоже может измениться. И довольно часто занятие увлечением делает человека счастливым. Не стоит отнимать у него его любимое занятие, даже если оно вам не нравится.

Не общаться с друзьями

У мужчин есть близкие друзья мужского пола, как и у женщины есть близкие подруги. И никто не любит, когда кто-то встает между человеком и его друзьями. Разве вам бы понравилось, если бы запрещали встречаться с подругами?

Помнить каждый важный момент в ваших отношениях

Жизнь полна событий и просто невозможно запомнить каждый важный день. Если какая-то дата для вас особенно важна, то стоит дать знать об этом своему партнеру, а не хранить на него злобу и обиду, потому что он не вспомнил о чем-то вовремя. И уж точно не стоит устраивать из-за этого ссору, потому что эта важная дата останется в итоге для всех неприятной.

А что вы думаете об этом?

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