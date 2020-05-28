Вещи, о которых не стоит просить мужа

Брак предполагает, что партнеры будут поддерживать друг друга в различных ситуациях. Однако поддержка эта проявляется не всегда так, как партнерам этого хочется. Да и требования иногда бывают слишком высокие. Но есть ряд вещей, которые просто не стоит требовать от мужчины.

Выбрать между вами и семьей

Далеко не всегда удается наладить отношения с семьей мужа. Между женой и матерью иногда могут начаться трения. Не самое приятное явление, особенно когда две особы не могут вести себя как взрослые люди. Но в этом случае все равно не стоит пытаться вбить клин между сыном и родителями. Поставьте себя в это положение. Ведь далеко не всегда муж и отец жены находят общий язык, да и с вашей матерью у него тоже могут не ладиться отношения. В таких ситуациях остается только не перекладывать на партнера ваши проблемы с его семьей.

Выслушивать проблемы

Конечно, это нормально, когда вы жалуетесь своему мужу на что-то, и это нормально, когда он знает о ваших проблемах. Но он не должен быть вашей отдушиной, куда вы сливаете весь негатив. Важно помнить, что высказав мужчине свою проблему, он может предложить вам какое-то решение, хотя лично вам нужно было всего лишь высказаться.

Не смотреть на других женщин

Принято считать, что только мужчины любят засматриваться на привлекательных представителей противоположного пола. Однако, все мы прекрасно знаем, что женщины и сами не прочь полюбоваться каким-то привлекательным мужчиной. Конечно, это не всегда приятно, когда партнер обращает внимание на кого-то другого, но разве вы сами так не делали? К тому же это всего лишь взгляд. А вот если дело доходит до флирта, то уже можно возмутиться.

Сменить интересы

У всех людей есть интересы. И высока вероятность, что интересы вашего мужа были с ним намного дольше чем вы. К тому же, возможно, именно его интересы и привлекли вас. И вообще, интересы человека – это часть его личности, и если их убрать, то и личность его тоже может измениться. И довольно часто занятие увлечением делает человека счастливым. Не стоит отнимать у него его любимое занятие, даже если оно вам не нравится.

Не общаться с друзьями

У мужчин есть близкие друзья мужского пола, как и у женщины есть близкие подруги. И никто не любит, когда кто-то встает между человеком и его друзьями. Разве вам бы понравилось, если бы запрещали встречаться с подругами?

Помнить каждый важный момент в ваших отношениях

Жизнь полна событий и просто невозможно запомнить каждый важный день. Если какая-то дата для вас особенно важна, то стоит дать знать об этом своему партнеру, а не хранить на него злобу и обиду, потому что он не вспомнил о чем-то вовремя. И уж точно не стоит устраивать из-за этого ссору, потому что эта важная дата останется в итоге для всех неприятной.