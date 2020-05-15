Волосы магнитятся: почему это происходит и как устранить проблему

Многим барышням известно, из-за чего электризуются волосы и что надо сделать, чтобы этого не происходило. Порой «виновниками» такого явления становятся погодные условия: резкие скачки температуры, солнечные лучи и порывы ветра. Когда шевелюра магнитится, то прическа сразу портится, выглядит неопрятно.

Основные причины

Привести к намагничиванию шевелюры могут разные факторы. Чаще всего с этой неприятностью дамы сталкиваются в зимний период.

Главные причины, по которым локоны накапливают электрозаряд:

Климатические условия. Речь идет о нестабильных показателях температуры, повышенной влажности, переменном ветре и палящем солнце. Все это может оказать негативное влияние на шевелюру, вплоть до потери волосами эластичности и блеска.

Ношение головных уборов в любое время года. Находясь под шапкой, волосы начинают усиленно тереться друг о друга. В итоге вырабатывается заряд электричества.

Неверно подобранные уходовые средства. Здесь должен учитываться тип волос.

Авитаминоз. Обычно он проявляется в зимний или весенний период. Из-за недостатка витаминов страдает весь организм. И волосы тоже. Он не получают минералы и витамины в нужном количестве, поэтому становятся ломкими и потускневшими.

Нехватка влаги. Обычно это происходит при долгом пребывании под палящим солнцем или из-за воздействия мощного прибора – фена.

Способы устранения проблемы

Здесь в первую очередь надо учитывать причины данного явления. К примеру, в осенне-зимний период следует защищать прическу, надевая головной убор, выполненный из натуральных материалов.

Специалисты дают и другие рекомендации, позволяющие предотвратить намагничивание волос:

Летом, сразу после мытья шевелюры, надо ополоснуть голову прохладной водой или побрызгать ее минеральной водой.

Во время расчесывания локонов лучше использовать обычный лак или антистатик.

Укладка должна выполняться с применением мусса или пенки.

Для устранения пушистости волосы можно опрыскивать эфирными эссенциями (к примеру, лавандой или розой).

Стоит приобрести расческу, изготовленную из дерева. Такое изделие не позволит электрическому заряду скапливаться в локонах.

Использование фена допустимо, но желательно, чтобы он был с ионизатором.

Применение народных средств

Существует немало народных средств, проверенных временем. Они позволят быстро решить проблему намагничивания волос.

Витаминная маска. Надо взять половинку плода манго, кефир высокой жирности (1 ст. л.) и один куриный желток. Фрукт измельчить, соединить с другими компонентами. Волос следует вымыть, слегка подсушить, а потом нанести на маску. Засечь 30 мин. Можно дополнительно утеплить голову. Для смывания средства надо использовать мыльный раствор.

Медовая маска. Она поможет не только предотвратить магнитизацию, но также вернуть локонам прежнее сияние. Надо взять мед (1 ст. л) и пророщенные ростки пшеницы (1 ч. л), соединить их. Наложить такую маску на предварительно вымытую шевелюру. Засечь 30-40 мин. Смывать средство нужно без использования шампуня.