Закрашивание мелированных волос: выбор краски

Иногда девушка, промелировав волосы, недовольна результатом. Окрашенные волосы смотрятся не так, как ей хотелось бы. Даже если она довольна результатом, то спустя время хочется что-то поменять и перекрасить волосы в однотонный цвет.

Постоянно перекрашиваться нельзя, волосы должны восстановиться после воздействия химических реагентов. Поэтому закрасить мелирование можно только через несколько недель.

Если не выждать положенное время, волосы можно испортить, и они начнут выпадать клочьями.

Если цвет мелирования незначительно отличался от начального цвета, то в скором времени оттенок смоется или поблекнет, и закрашивание не потребуется.

Если мелирование волос было сделано яркими красками, то к закрашиванию таких волос стоит основательно подготовиться.

Подготовка к закрашиванию

Перед началом закрашивания необходимо выяснить следующие детали:

Мелирование делают двумя способами: глубоким (американское или обычное мелирование) и щадящим (венецианское или калифорнийское). При обычном нужна концентрированная краска. При щадящем достаточно обыкновенной. Чтобы не повредить волосы, новый цвет не должен отличаться от изначального более, чем на 2-3 тона. Мелирование на светлых волосах нельзя закрашивать темным цветом и наоборот. Светлые и слабые волосы получится закрасить только химической краской. Темные и сильные прекрасно закрашиваются натуральными красками, такими как хна или басма. Если мелирование бледное или почти смылось, можно закрасить волосы оттеночным бальзамом. Бальзам быстро смывается, но таким методом легко подобрать будущий цвет волос. Натуральный цвет волос также имеет значение. Светлые волосы перекрашивают в светлые тона, блонд и все оттенки русого цвета. Для темных волос выбирают цвет шатен или шоколад.

Выбор краски

В начале необходимо выбрать цвет. Краски, содержащие аммиак, лучше не использовать. Также необходимо учитывать типаж волос. Следует тщательно рассчитать концентрацию красящего вещества. Лучше всего это сделает опытный парикмахер. Профессионалы советуют выбирать краску Матрикс. Она свободно продается в магазине, и ее можно заказать через интернет. Палитра краски включает в себя разнообразие оттенков.

Если девушка имеет большой опыт окрашивания в домашних условиях, можно попытаться закрасить мелирование, купив все необходимые препараты. В ином случае лучше обратиться к опытному специалисту.