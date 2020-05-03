Жертва-преследователь-спаситель: как выйти из треугольника Карпмана

Жить хорошо, а жить хорошо — ещё лучше. Это бесспорно, поэтому нет ничего удивительного в том, что каждый человек стремится к более идеальной жизни, чем имеет. Конечно, всегда найдётся тот, кто уже достиг тех высот, которые кое-кому ещё только придётся покорить. И проще простого взять и самому сделать, но нет. Люди предпочитают роптать, завидовать и ревновать. И вот теория, которая называется треугольник Карпмана именно о них.

Это выражение довольно известно, но о его точное пояснение знают не многие.

Если изобразить схематически, то выглядеть формула будет так: жертва, преследователь, спасатель.

Жертва

Позиция первая характеризуется следующим убеждением – жизнь зла и жестока, она постоянно испытывает и не даёт никаких шансов на то, чтобы быть счастливым. Одним словом, жизнь – это сплошное страдание.

Чаще всего жертвам свойственны такие эмоции, как обида, страх, вина, злость, зависть, ревность.

Жертве не хватает смелости для того, чтобы совершать перемены. Она застывает на одном месте, хотя внешне кажется, что такой человек крутится, не приседая. От своей суеты жертва постоянно уставшая, но при этом в её жизни никаких радикальных изменений не происходит.

В душе ведётся постоянная борьба, ведь душа создана для того, чтобы развиваться, а жертва её всячески сдерживает. И сама устаёт от такой борьбы. От такого человека вы часто можете услышать фразу: «Как я от всего этого устал».

Преследователь

Его жизнь — это не настоящее, а прошлое. Ему свойственен гнев, раздражение и страх. Общее у жертвы и преследователя то, что они боятся будущего и того, что случится что-то не хорошее.

Тревога заставляет преследователя постоянно находиться в напряжении, а это в свою очередь приводит к переутомлению и соматическим заболеваниям.

Зато преследователь не устаёт приговаривать о том, что его заботу и контроль не ценят.

Спасатель

Конечно, по всем законам жанра, если есть жертва и преследователь, то должна появиться и третья фигура – спасатель. Какие эмоции свойственны данной фигуре? Гнев на преследователя, жалось к жертве, вина по отношению к себе, если попытки спасения увенчались неудачей.

Самая главная эмоция – жалость. В теле всё тоже напряжение, а как без него, ведь если спасатель расслабиться, то без него все просто погибнут.

Смысл заключатся в том, что даже отрицательные изменения – это тоже изменения, и они к чему-то ведут, а это самое главное.

Каждый человек, находящийся в этой системе, не счастлив. Его поведение не приносит желаемый результат. А как вести себя иначе он просто не знает.

Вот и ходят по кругу

Нужно научиться обращать внимание на собственные потребности, тогда не придётся никого опекать и ни на кого жаловаться. А ещё набираться решимости жить. Просто жить, принимать любые перемены, а не прятаться в шкаф, чтобы потом жаловаться на депрессию и скуку.