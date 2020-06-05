5 простых способов определить заниженную самооценку

Наша самооценка — то, как мы о себе думаем, складывается исключительно из мнений окружающих людей. В начале жизненного пути эти мнения генерируют родители и ближайшие родственники, затем школьные друзья и учителя, далее коллеги по работе, начальник и любимый человек.

Самооценка женщины всегда зависит от ее успешного или не очень общения с мужчинами. С подросткового возраста, когда начинают бурлить гормоны, и девочки посматривают в сторону симпатичных парней, формируется женская самооценка.

Когда у женщины все в порядке, и она способна легко строить отношения, ее самооценка находится на нормальном уровне. Мнения мужчин, с которыми она была в отношениях, помогли ей ощутить свою женственность, желанность и привлекательность.

Но бывают ситуации, когда с самого детства что-то пошло не так, девочка не смогла получить первый удачный опыт отношений, и это помешало в дальнейшем чувствовать себя уверенно рядом с мужчинами. Такие девушки стеснительны, они думают, что недостойны «настоящей любви» и вообще воспринимают отношения как страдание и борьбу. В таком случае самооценка занижена.

Психологи назвали 5 основных факторов заниженной самооценки у женщин:

Неумение принять от мужчины различные знаки внимания, комплименты, подарки. Такая женщина будет смущаться и искать двойное дно в простых словах. Она будет уверена, что мужчина не просто так пригласил в кафе за свой счет или подарил роскошный букет. Часто такие знаки внимания ее пугают, и она даже может разорвать знакомство. Она себя не ценит по достоинству. Неуверенность в себе мешает ей знакомиться с шикарными и статусными мужчинами, даже если она красива и имеет хорошее образование или должность. Она думает, что недотягивает до уровня «настоящего принца» и довольствуется неудачниками, которые еще больше ее разочаровывают в собственной непривлекательности. Она боится или стыдится произносить свои желания вслух. Ей очень трудно высказывать свое мнение, потому что она считает его неважным и недостойным. Нормальному мужчине очень трудно с такой дамой. Ему приходится почти насильно вытягивать из нее то, что она хочет, но не говорит. Такие отношения не продлятся долго, что еще больше уверяет женщину в своей никчемности.

К тому же, низкая самооценка у девушек толкает их на связь с недостойными мужчинами, которым нужно угождать, чтобы получить хоть толику внимания и теплоты. Из этой неправильной модели поведения трудно выбраться, поэтому женщина из одних неудачных отношений тут же попадает в такие же трудные ситуации уже с другим партнером.

Неуверенных, не ценящих себя девушек люди не уважают. Окружение часто позволяет себе насмешки над очередным неудачным романом. Друзья лезут с непрошенными советами. Мужчины не считают нужным учитывать желания женщины, наоборот, они стремятся подчинить их себе. Женщина пытается сравнивать себя с любой знакомой девушкой и это сравнение не в свою пользу. Такое отношение к себе не дает расслабиться, а только усугубляет положение — трудно найти подруг, так как все время мучают мысли, что они в чем-то лучше.

Чтобы вырваться из этого круга неуверенности, нужно проанализировать свое поведение и увидеть ошибки. Путь к счастливой жизни будет долгим, зато наградой станет умение выстраивать здоровые и красивые отношения с мужчинами.