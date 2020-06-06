6 ошибок, которые допускают женщины во время беременности

Рождение ребёнка – радостное и ответственное событие. Но то, на сколько ребёнок будет здоров и счастлив во многом зависит от того, как женщина чувствует себя во время беременности. Ещё наши бабушки имели в своём арсенале много примет, что можно делать в это время, а чего нельзя. От многих предрассудков избавиться удалось, но, в некоторые традиции женщины продолжают верить.

И всё бы ничего, если бы подобные ограничения не «отравляли» жизнь будущим мамам. Предлагаем развеять существующие мифы и расширить границы.

Лучший роддом – дорогой роддом

Если рожать, так в самом лучшем! Никто не спорит. И денег экономить на появлении ребёнка на свет в самых комфортных условиях не нужно. Ведь такое событие может произойти в жизни только раз. Но как знать какой роддом лучше. Оказывается, что можно заплатить деньги, но оказаться в руках врача, который не совсем профессионал или имеет иной взгляд на роды, чем вы. Это очень омрачит столь радостное событие.

Поэтому лучше прислушаться к отзывам тех женщин, которые уже рожали в том или ином медицинском учреждении.

Имеет значение то, сколько времени вас ведёт врач. Если женщина под постоянным наблюдение, то это даёт ей больше бонусов, чем, когда она меняет специалистов.

Женская консультация всё предусмотрит

Есть ряд обязательных анализов, а есть те, которые можно сдавать при желании добровольно. Они стоят несколько дороже, но зато благодаря им можно обнаружить проблему и устранить её. Не забывайте, что речь идёт о вашем здоровье и о здоровье ребёнка.

Секс противопоказан

Да, ограничения существуют, но они есть в начале беременности и на поздних сроках, а ещё угрозе срыва. А в остальное время физический контакт с любимым человеком может принести приятные ощущения и эмоции, что однозначно пойдёт на пользу младенцу. Остаётся только выбрать правильную позу.

Нельзя красить волосы

Женщина не должна менять причёску все 9 месяцев, чтобы не навредить младенцу химическими реактивами. На самом деле производители беспокоятся о том, чтобы их продукция была безопасной, потому можно смело закрашивать корни, хотя и не стоит слишком усердствовать. Просто беременная женщина, внутри которой ещё одна жизнь, и так светится, но поддерживать себя в форме никогда не будет лишним.

Муж не должен присутствовать на родах

Если мужчина сам против, очень переживает или у него имеются другие причины для отказа, то не стоит настаивать. А в остальном его присутствие будет для будущей мамы большой поддержкой. Во время схваток он сможет не просто побыть рядом, но и сделать массаж. Присутствие мужа очень важно, а увидеть процесс появления собственного ребёнка на свет – разве это не самое лучшее, что может быть в мире?

Мужчина не готов к появлению ребёнка

Многие женщины переживают по поводу того, что не смогут достаточно внимания уделять мужу, ведь ребёнок будет занимать всё время. На самом деле этот вопрос важно обсудить ещё до беременности. Ведь на самом деле в этот период важно окружить вниманием не мужчину, а женщину. И если пара найдёт общее решение, значит это и в самом деле дружная семья, где люди любят и уважают друг-друга.