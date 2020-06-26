Быстрое и эффективное сжигание жира с помощью бега: советы специалистов

Бег всегда помогает держать фигуру и здоровье в порядке. Многие женщины начинают заниматься бегом ради того, чтобы похудеть. Во-первых, и бег, и процесс избавления от лишнего веса должен проходить одновременно. Во-вторых, нужно придерживаться диеты и сбалансированного питания. Раньше женщины считали, что достаточно сесть на диету и килограммы с жировыми складками с живота и ног исчезнут навсегда. Такой эффект достигается только при наличии физических нагрузок.

Бег не просто способствует похудению и закрепляет результаты, но и дает заряд бодрости, улучшает эмоциональное и психическое здоровье. Кроме того, бег очень полезен для сердечно-сосудистой и дыхательной системы.

Секреты эффективных тренировок

Для красивой и стройной фигуры надо бегать правильно. Основные правила:

Не прогуливать разминку, которую необходимо делать каждый раз перед бегом. Разминка помогает настроиться на тренировку, «запустив» организм в нужном направлении.

Первые минуты надо бегать непрерывно. Сначала – по 5-7 минут, а потом продлевать интервал до 15-20 минут.

Необходимо менять ритм бега, скорость и форму.

К медленным пробежкам в одном ритме организм привыкает очень быстро, из-за чего снижается эффект тренировок. Поэтому надо бег трусцой чередовать со скоростным бегом, делать длинные шаги и короткие, бегать прямо, а потом переходить на приставной шаг. Если во время пробежки повыше поднимать колени, тогда ягодицы станут красивее и рельефнее. Бегать по асфальту не так эффективно, как по пересеченной местности.

Беговая дорожка

Занятия в фитнес-центре не зависят от погоды. Кроме того, на беговой дорожке можно видеть свою скорость, менять угол наклона дорожки и нагрузку. Начинать надо с быстрого, но не сильного бега. Можно ходить, а когда тело привыкнет к нагрузкам, можно делать тренировки более интенсивными.

Что еще помогает похудеть?

Одежда играет важную роль в избавлении от лишних килограммов. Спортивные шорты и футболки должны быть мягкими, легкими и удобными, а кроссовки – хорошими и подходить именно для бега.

Тренироваться на улице или в спортзале надо в шортах или бриджах для похудения, в которых тело будет потеть. В результате этого быстро выводятся шлаки, сжигаются жиры, постепенно исчезает целлюлит.

Заниматься надо не меньше 2-3 раз в неделю. Тренировки должны быть регулярными – через день в первые два или три месяца, а потом каждый день. Доходить до изнурения не надо, иначе эффект не будет достигнут.

Ускорить процесс похудения помогает аэробика, другие занятия в тренажерном зале, использование скакалки. Этот аксессуар простой в обращении, но очень эффективный при сжигании жировых отложений. Отправляясь на пробежку, можно брать скакалку с собой. Она дает прекрасную интенсивную нагрузку на мышцы, которые должны быть стройными и подтянутыми.