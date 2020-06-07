Что привлекает мужчин в женщинах и что нужно сильному полу на самом деле

Все знают, что мужчины любят глазами, а женщина ушами. Что же так привлекает мужскую часть населения в женщинах? Прежде всего, нужно сделать акцент на том, что любой представитель мужского пола всегда изучает тело объекта. Они рассматривают телосложение везде, где предоставляется возможность. Это может быть журнал, плакат или общественное место. В мыслях они оценивают его в деталях. Восхищаются или критикуют.

Многие психологи пришли к выводу, что большинство мужчин предпочитает молодых особ с идеальной фигурой, если полностью удовлетворены в сексуальном плане. Но для того, чтобы создать серьезные отношения одной шикарной фигуры будет мало.

Голос – это еще один привлекательный момент для сильного пола. Он бывает разнообразным: ласковым, нежным, грубоватым или спокойным. Только такой формат нравится молодым людям.

Девушкам также нужно правильно подавать себя на публике, чтобы привлечь внимание многих. Активные, яркие, сильные женщины, которые следят за своим внешним видом, речью и умеют грамотно преподнести себя в обществе – такие кандидатки нарасхват. Мужчины любят девушек, которые умеют удивлять и доставлять удовольствие.

Твердость, ум и красота – еще одни важные элементы, которые сводят с ума любого мужчину. Еще один интересный факт – сильная часть населения любит естественный запах женщины. Поэтому лучше поменьше использовать духов, достаточно будет пары капель для соблазнения.

Наиболее привлекательные цвета гардероба для мужчин – белый, черный и красный. Именно эти оттенки подчеркивают сексуальность и привлекательность женщины.

Чтобы расположить к себе мужчину, нужно проявлять внимание, нежность и заботу. Обязательно хвалить партнера, гордиться им и поддерживать. Всегда нужно конструктивно и правильно преподносить критику. Следует попридержать свою эмоциональность, характер и поведение. Чуть больше терпения и сдержанности позволит протоптать дорогу к сердцу любого молодого человека.

Согласно проведенному опросу, каждый человек выбирает своего идеального партнера, ссылаясь на предпочтения и потребности.

Например, молодые парни до двадцати пяти лет больше всего ценят в девушке умственные способности и сексуальность. Те, кто постарше, в возрасте до сорока лет обращает внимание на ум, заботу и нежность. Мужчины старше сорока пяти лет больше нуждаются в женской нежности, нежели в их красоте, а вот на втором месте по-прежнему характеристики умственной области.

Из проведенного опроса можно сделать вывод, что мужская часть населения предпочитает умных женщин, которые способны позаботиться о близких и подарить им свою нежность. Идеалы красоты не так важны, как темперамент, характер или позиция избранницы.

Достаточно иметь приятную внешность со здоровым подтянутым телом, крепкий и трезвый ум, грамотную речь и жизненную позицию.