Что такое любовная аддикция и как понять, что ваши отношениях превратились в нездоровую связь

Самая неправильная позиция в любовных отношениях – это быть зависимым от партнера и не ощущать целостности находясь наедине с собой. Очень многие люди буквально одержимы отношениями и зависимостью от человека, а расставание означает депрессию, душевную боль и боязнь создать новую связь.

Человек буквально соглашается на аддикцию. То есть складывается впечатление, что если отношения закончатся, то обязательно станет тоскливо и плохо, поэтому человек готов на любые жертвы, лишь бы не потерять близкого человека. Это напрямую свидетельствует о нездоровой любви, в которой больше выгоды, чем искренних чувств. И пусть это происходит на подсознательном уровне из-за различных страхов, один из которых одиночество, тем не менее следует пересмотреть свое отношение и понимание здоровых уважительных и компетентных отношений с партнером.

Важно осознать, что аддикция – это плохое состояние для обоих партнеров.

Процесс аддикции – это скорее стресс отмены. Возникают панические чувства при мысли о разлуке. Если два человека испытывают одинаковые чувства друг к другу, то в такой связи будет прослеживаться стабильность и уверенность. Таким образом, нет стресса и переживаний, значит нет и аддикции. Любовная связь дарит только радость, счастье и тепло, а не забирает силу и энергию, засасывая будто в черную дыру. Аддикция словно яма из которой сложно выбраться, а вот в здоровых отношениях любовь – это фундамент, опора и поддержка.

Если в отношениях два партнера болеют аддикцией – это тоже грозит пагубными отношениями. Они будут постоянно не удовлетворены тем, что у них есть. Два человека будут только мучать и терзать друг друга в попытках заполучить еще больше острых любовных ощущений.

Здоровая любовная связь дарит мир людям, а не забирает последнее удовольствие. Хорошие отношения приносят гармонию и благополучие в жизнь человека. Хочется работать, учиться, заниматься красотой и следить за здоровьем. Адекватная любовь делает людей сильнее, открывая новые возможности и цели.

Больная любовь отбирает все, что так ценно и «съедает» в человеке личность.

Если вы все-таки заболели аддикцией, то необходимо проанализировать свои мысли, действия, поступки и начать меняться в другую сторону. Только так можно измениться самому и не погубить драгоценную любовь. Пустые люди не привлекательны. Нужно развиваться, наполнять свою жизнь положительными эмоциями, пробовать новые ресурсы и покорять поставленные цели. Чтобы быть счастливым, нужно любить себя, уважать себя и свои потребности, ценить партнера и привносить в его жизнь только позитивные волны и искренность.