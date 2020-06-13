Девичник перед свадьбой: кто платит

Организация девичника перед свадьбой – хлопотное дело. Не все считают, что это мероприятие необходимо. Чтобы определиться, на чьи плечи лягут расходы по оплате девичника, необходимо понять, кому оно все-таки нужно.

Многие невесты считают девичник очень важным событием. Это ритуал прощания с юностью и начало взрослой жизни.

Вступление в брак – ответственный шаг для любой девушки. Девичник является своеобразным переходом в семейную жизнь. Поэтому его устраивают перед свадьбой.

Девичник – затратное мероприятие, особенно если у девушки много подруг. Обычно все расходы оплачивает невеста, но бывают ситуации, когда оплата мероприятия возлагается на подруг.

Оплата невестой

Если невеста захотела устроить девичник и позвала подруг, чтобы отметить грядущее событие, все расходы оплачивает она сама.

Но бывает так, что подруги сами захотели попрощаться с невестой и предложили устроить вечеринку. Такие случаи не редкость, если девушки совместно проживали в общежитии. Общежитие – это маленькая семья. Если девушка выходит замуж, то она уходит из семьи. Поэтому подруги инициируют девичник. Им грустно расставаться с любимой подружкой. Но радость от грядущего счастья перевешивает грустные мысли. В этом случае подруги или свидетельница могут взять расходы на себя.

Платят подруги

Очень часто подруги предлагают будущей невесте оплатить расходы на девичник. Таким образом делая ей подарок к бракосочетанию.

Это мероприятие не может восприниматься как торжество. Не обязательно устраивать посиделки в ресторане. Встреча дома или выезд на природу вполне подойдут под данный формат. Можно приготовить легкий перекус, купить спиртное и фрукты. Этого будет достаточно для девичника. Близкие подруги, которые приглашены на мероприятие, могут сами организовать посиделки. Расходы делятся пополам или подруги берут эту миссию на себя.

Девичник за рубежом

За границей существует традиция, при которой девичник оплачивают свидетельницы. Там принято иметь несколько подружек невесты, в отличие от российских обычаев. Мероприятие отмечается с размахом. При этом свидетельницы часто берут кредит, чтобы все прошло на достойном уровне.

Мероприятие организуют на морском побережье или даже едут в другую страну. Участники заранее бронируют гостиницу и оплачивают ресторан.