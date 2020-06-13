Для женщин

Девичник перед свадьбой: кто платит

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Организация девичника перед свадьбой – хлопотное дело. Не все считают, что это мероприятие необходимо. Чтобы определиться, на чьи плечи лягут расходы по оплате девичника, необходимо понять, кому оно все-таки нужно.

Многие невесты считают девичник очень важным событием. Это ритуал прощания с юностью и начало взрослой жизни.

Вступление в брак – ответственный шаг для любой девушки. Девичник является своеобразным переходом в семейную жизнь. Поэтому его устраивают перед свадьбой.

Девичник – затратное мероприятие, особенно если у девушки много подруг. Обычно все расходы оплачивает невеста, но бывают ситуации, когда оплата мероприятия возлагается на подруг.

Оплата невестой

Девичник перед свадьбой: кто платит

Если невеста захотела устроить девичник и позвала подруг, чтобы отметить грядущее событие, все расходы оплачивает она сама.

Но бывает так, что подруги сами захотели попрощаться с невестой и предложили устроить вечеринку. Такие случаи не редкость, если девушки совместно проживали в общежитии. Общежитие – это маленькая семья. Если девушка выходит замуж, то она уходит из семьи. Поэтому подруги инициируют девичник. Им грустно расставаться с любимой подружкой. Но радость от грядущего счастья перевешивает грустные мысли. В этом случае подруги или свидетельница могут взять расходы на себя.

Платят подруги

Очень часто подруги предлагают будущей невесте оплатить расходы на девичник. Таким образом делая ей подарок к бракосочетанию.

Это мероприятие не может восприниматься как торжество. Не обязательно устраивать посиделки в ресторане. Встреча дома или выезд на природу вполне подойдут под данный формат. Можно приготовить легкий перекус, купить спиртное и фрукты. Этого будет достаточно для девичника. Близкие подруги, которые приглашены на мероприятие, могут сами организовать посиделки. Расходы делятся пополам или подруги берут эту миссию на себя.

Девичник перед свадьбой: кто платит

Девичник за рубежом

За границей существует традиция, при которой девичник оплачивают свидетельницы. Там принято иметь несколько подружек невесты, в отличие от российских обычаев. Мероприятие отмечается с размахом. При этом свидетельницы часто берут кредит, чтобы все прошло на достойном уровне.

Мероприятие организуют на морском побережье или даже едут в другую страну. Участники заранее бронируют гостиницу и оплачивают ресторан.

Без девичника не обойтись, не так ли?

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