Эффективно ли увеличение губ при помощи гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота является компонентом в межклеточном пространстве. Кислота придает коже упругость, притягивает и накапливает воду.

Женщины при помощи гиалуроновой кислоты увеличивают губы. В последнее время стало модным иметь большие выпуклые губы, не соразмерные с овалом лица. Это желание заказчиков, а не пагубное последствие данной методики. Правильно использование кислоты увеличит губы, и они будут смотреться естественно.

Гиалуронка с помощью эффекта увлажнения делает губы красивыми, гладкими и привлекательными.

Техника увеличения

Существуют два способа увеличения:

Вертикальная инъекция. Она не затрагивает контур губ, но делает их более пухлыми. Через множество мелких проколов препарат вводится под кожу. Контурная коррекция. При этом способе меняется форма губ, корректируется асимметрия. Препарат вводится через один прокол. Необходимо обезболивание.

Методика

Гиалуроновая кислота наполняет целевые участки гелием, притягивает воду, локально активизирует метаболизм. В результате чего коллаген вырабатывается самостоятельно.

Выбор препарата и техника наполнения проводится совместно с врачом и пациентом. Препарат, попадая в кожу, начинает немедленно действовать. Через какое-то время кислота полностью выводится из организма. Чтобы эффект держался дольше, необходимо выполнять рекомендации врача.

Показания

Помимо привлекательности существуют другие причины для использования кислоты:

Травма, при которой губы асимметричны. Возраст. Сморщенные бледные губы корректируются гиалуронкой. Сухость и возникновение трещин.

Эффект

Применение кислоты помогает добиться нужных результатов. Препарат безвреден. Эффект увлажнения виден на всем лице. Многое зависит от состава, качества, стоимости препарата и производителя.

Виды

Вещество бывает:

Низкомолекулярное. Используется при повреждениях кожи и заболеваниях. Среднемолекулярное. Ему поддаются больные суставы и болезни глаз.

Виды препаратов:

Рестилайн. Шведский высококачественный препарат для легкого введения, имеет среднюю степень вязкости. Эффект длится год. Ювидерм. Увеличивает губы, обезболивает, благодаря лидокаину, не вызывает аллергии. Суджидерм. Гипоаллергенный препарат хорошо вводится, легко переносится и обладает долгим эффектом. Принцесс. Инновационная формула австрийских ученых позволяет применять препарат у молодых девушек. Теосиаль. При хороших показателях имеет малый срок действия.

Приготовление к процедуре

Вначале губы осматривает косметолог, выбирает препарат и назначает дату. Необходимо выполнить следующие рекомендации:

Отказаться от спиртного и сигарет. Исключить аспирин и препараты, в которых он содержится. Пропить курс противовирусных препаратов.

Увеличение без инъекций

Лазерная биоревитализация – препарат вводится в кожу при помощи лазера. Губам придается объем и пухлость.

Достижение желаемого объема

Если при первой процедуре не был достигнут желаемый эффект, через 2 недели делается коррекция.

Обезболивание

Процедура считается безболезненной, но косметолог обезболивает места укола.

Реабилитация

Кровоподтеки проходят через 5 дней, после этого спадает оттек, и губы принимают желаемую форму.

Ограничения при уходе за губами

После процедуры нельзя прикасаться к губам, сдавливать их, не рекомендуется применять гигиеническую помаду, необходимо отказаться от посещения бани, спортзала, нельзя курить и принимать алкоголь.

Длительность эффекта

Эффект после первого применения длится минимум 6 месяцев. При повторных процедурах – до одного года.

Безопасность

Процедуру должен проводить опытный косметолог в стерильных условиях.

Противопоказания

Герпетические инфекции, склонность к аллергии, кожные заболевания, беременность, грудное вскармливание являются противопоказаниями к этой процедуре.

Побочные эффекты

После уколов появляются синяки, отеки и уплотнения, которые в дальнейшем рассасываются. При наличии герпесной инфекции в организме следует пропить противовирусные препараты.

Стоимость

Стоимость одного укола колеблется в пределах 20 тысяч рублей. При первой процедуре этого достаточно.