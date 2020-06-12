Эффективно ли увеличение губ при помощи гиалуроновой кислоты

Гиалуроновая кислота является компонентом в межклеточном пространстве. Кислота придает коже упругость, притягивает и накапливает воду.
Женщины при помощи гиалуроновой кислоты увеличивают губы. В последнее время стало модным иметь большие выпуклые губы, не соразмерные с овалом лица. Это желание заказчиков, а не пагубное последствие данной методики. Правильно использование кислоты увеличит губы, и они будут смотреться естественно.
Гиалуронка с помощью эффекта увлажнения делает губы красивыми, гладкими и привлекательными.
Техника увеличения
Существуют два способа увеличения:
- Вертикальная инъекция. Она не затрагивает контур губ, но делает их более пухлыми. Через множество мелких проколов препарат вводится под кожу.
- Контурная коррекция. При этом способе меняется форма губ, корректируется асимметрия. Препарат вводится через один прокол. Необходимо обезболивание.
Методика
Гиалуроновая кислота наполняет целевые участки гелием, притягивает воду, локально активизирует метаболизм. В результате чего коллаген вырабатывается самостоятельно.
Выбор препарата и техника наполнения проводится совместно с врачом и пациентом. Препарат, попадая в кожу, начинает немедленно действовать. Через какое-то время кислота полностью выводится из организма. Чтобы эффект держался дольше, необходимо выполнять рекомендации врача.
Показания
Помимо привлекательности существуют другие причины для использования кислоты:
- Травма, при которой губы асимметричны.
- Возраст. Сморщенные бледные губы корректируются гиалуронкой.
- Сухость и возникновение трещин.
Эффект
Применение кислоты помогает добиться нужных результатов. Препарат безвреден. Эффект увлажнения виден на всем лице. Многое зависит от состава, качества, стоимости препарата и производителя.
Виды
Вещество бывает:
- Низкомолекулярное. Используется при повреждениях кожи и заболеваниях.
- Среднемолекулярное. Ему поддаются больные суставы и болезни глаз.
Виды препаратов:
- Рестилайн. Шведский высококачественный препарат для легкого введения, имеет среднюю степень вязкости. Эффект длится год.
- Ювидерм. Увеличивает губы, обезболивает, благодаря лидокаину, не вызывает аллергии.
- Суджидерм. Гипоаллергенный препарат хорошо вводится, легко переносится и обладает долгим эффектом.
- Принцесс. Инновационная формула австрийских ученых позволяет применять препарат у молодых девушек.
- Теосиаль. При хороших показателях имеет малый срок действия.
Приготовление к процедуре
Вначале губы осматривает косметолог, выбирает препарат и назначает дату. Необходимо выполнить следующие рекомендации:
- Отказаться от спиртного и сигарет.
- Исключить аспирин и препараты, в которых он содержится.
- Пропить курс противовирусных препаратов.
Увеличение без инъекций
Лазерная биоревитализация – препарат вводится в кожу при помощи лазера. Губам придается объем и пухлость.
Достижение желаемого объема
Если при первой процедуре не был достигнут желаемый эффект, через 2 недели делается коррекция.
Обезболивание
Процедура считается безболезненной, но косметолог обезболивает места укола.
Реабилитация
Кровоподтеки проходят через 5 дней, после этого спадает оттек, и губы принимают желаемую форму.
Ограничения при уходе за губами
После процедуры нельзя прикасаться к губам, сдавливать их, не рекомендуется применять гигиеническую помаду, необходимо отказаться от посещения бани, спортзала, нельзя курить и принимать алкоголь.
Длительность эффекта
Эффект после первого применения длится минимум 6 месяцев. При повторных процедурах – до одного года.
Безопасность
Процедуру должен проводить опытный косметолог в стерильных условиях.
Противопоказания
Герпетические инфекции, склонность к аллергии, кожные заболевания, беременность, грудное вскармливание являются противопоказаниями к этой процедуре.
Побочные эффекты
После уколов появляются синяки, отеки и уплотнения, которые в дальнейшем рассасываются. При наличии герпесной инфекции в организме следует пропить противовирусные препараты.
Стоимость
Стоимость одного укола колеблется в пределах 20 тысяч рублей. При первой процедуре этого достаточно.
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