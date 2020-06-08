Как быть, если парень раздражает

Бывает так, что парень вроде хороший, но вот его привычка петь в душе, или, например, складировать кофейные чашки у компьютера – просто ужас. Не расставаться же из-за этого? Смотря насколько раздражают привычки молодого человека, и насколько все серьезно. В некоторых случаях это достаточно плохой сигнал. Как определиться, вас бесит парень или его привычка?

Раздражение как признак усталости

Типичная картина советского прошлого – жена пашет на работе, приходит домой, варит супы, проверяет уроки у детей, моет, стирает, убирает, падает вечером на диван фильм посмотреть, а муж тут слишком громко газетой шелестит. Естественно, на супруга наорут. Что тут раздражает бедную женщину? Ну конечно же не газета сама по себе, а его полное невнимание к семье, детям, домашним делам и полная самоотдача процессу чтения.

Если вы себе напоминаете «советскую жену» — причина проблемы не в привычках парня, а в его жизненной стратегии. Это может быть куда серьезней, чем кажется. Обсудите с ним приоритеты. И если окажется, что ему все равно, и как-то участвовать в совместном быте, досуге или даже в банальном планировании выходных он не хочет, а для вас это важно, стоит задуматься о том, тот ли это парень.

Раздражение и бытовые привычки

Может быть вы не привыкли, чтобы дома играли в игры без наушников. А может чтобы слушали музыку. Как бы там ни было, привычка парня может изрядно раздражать «нипочему», даже если он – нормальный человек, вы его любите, и он не игнорирует ваши нужды.

Такое раздражение может быть мимолетным и быстро проходить. Тут стоит больше работать над собой, и меньше над отношениями. Точнее нужно перестать скандалить, и начать все это обсуждать. Возможно вашего парня тоже не радуют разбросанные везде кремы для рук и постоянные прямые эфиры в инстаграм с ним на заднем плане.

Если «смотритесь как в зеркало»

Бывает, что раздражают не бытовые привычки, а какие-то модели поведения, которые есть и у вас тоже. Например, вам постоянно кажется, что парень манипулирует своим окружением, чтобы добиться своей цели, но настоящий манипулятор тут вы – и вас раздражают в другом человеке свои черты. Так бывает, и получается так потому, что человек просто знает о том, что у него есть нечто не совсем идеальное, но как бороться с этим – не имеет понятия. Потому и пытается искоренять все это в своем близком, а не в себе.

В любом случае, надо хорошо подумать, прежде чем расставаться. А вдруг небольшая работа над собой поможет разрешить ситуацию?