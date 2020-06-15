Как люди способны повлиять на жизнь окружения посредством действий и слов

Люди никогда не осознают, как способны влиять на чью-то жизнь, влезая в поток речи, движений и действия окружения. Никто не придает значения, насколько сильно обесценивает кого-то из своих близких, вытесняя собой. Например, женщина в беседе с молодым человеком может часто перебивать партнера или поправлять его, внося свои замечания и советы – все это ничто иное как неуважительное отношение к собеседнику.

Что такое речь? Это настоящий энергетический поток. Перебить – это не просто перебить словесное высказывание. Это значит сбить с толку полностью, разрушая внутреннюю опору.

Когда барышня на публике частенько высмеивает или поправляет своего возлюбленного, то она тем самым понижает его авторитет и статус. Это прямые удары по социальному фундаменту. Такое поведение ранит молодого человека и задевает его достоинство.

Ситуация, которая происходит со стороны мужского пола — это явный признак проявления власти. То есть мужчина, перебивая в разговоре даму, старается перенаправить и структурировать бессмысленную речь, наполненную мыслями и эмоциями из правого полушария в левое, внося ясность и последовательность беседы.

Эти, казалось бы, незатейливые привычки в виде перебивания в разговоре отражают процессы влияния людей друг на друга. Подсознательно человек стремится подчеркнуть свою значимость, «проглотив собеседника», акцентируя все внимание на себе. Такие процессы происходят случайно и не запланировано, а скорее они продиктованы человеческой природой.

И таких примеров можно еще привести очень много. Например, когда люди вмешиваются в ситуации и буквально отбирают чью-то деятельность у человека, который способен все выполнить самостоятельно. Это так называемая непрошенная помощь. Это приносит больше вреда, чем пользы. Словом, окружение, пытаясь помочь, лишает человека опыта, сил и познаний. Это скорее возможность доказать самому себе, что вы не пустое место, а умелец на все руки, чем искренняя взаимовыручка.

Таким образом, окружение часто берет на себя роль гуру, который умеет все, лишая человека личных траекторий и целей. Конечно же нельзя отмахиваться от близкого человека, который действительно нуждается в вашей помощи и поддержки, но вот брать роль Бога тоже не нужно. Достаточно будет здравой оценки и хороших «живых» советов, вместо нравоучений и давления.

Всегда давайте своему окружению возможность свободно дышать и высказываться и пусть они будут не правы, но это их жизнь, опыт и ошибки. Такое грубое влияние бессознательно лишает человека настоящей реальности.