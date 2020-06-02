Как научиться доверять мужу

Доверие – это основной фундамент в любых взаимоотношениях. Если нет уважения и доверия, то нет и счастливых здоровых отношений. Женщины склонны полагать, что вся любовь должна быть заключена в заботе, а для мужчин истинная любовная связь – это доверие.

Каждый молодой человек нуждается в партнерше, которая поддерживает его.

В истории много примеров того, как женщина служила опорой и фундаментом для мужчины. А вот тиранов никто не любит и не уважает. Возможно поэтому они в большинстве случаев одиноки.

Существует ряд причин, почему девушка не доверяет своему мужчине.

Заниженная самооценка. Девушка часто приходит к выводам, что после родов она выглядит непривлекательно. Появляются лишние мысли, что супруг разлюбит и найдет себе привлекательную партию на работе, ведь вокруг так много молодых и стройных красоток. Отрицательный опыт прошлых взаимоотношений. Болезненный разрыв, измены – все это оставляет след на сердце, ведь девушки очень восприимчивы и ранимы. Надуманные причины не доверять. Возникают от безделья или скуки. Прошлые обиды, которые прочно осели в памяти. Каждый может обидеть случайным образом, а осадок остается. Безусловно вы простили родного человека, но память то не сотрешь. Недоверие к супругу, которое основано на собственном недоверии к себе. Каждый человек несмотря на отношения склонен к флирту. Такое вроде бы невинное поведение просто переносится на партнера. Возникает ощущение, что мужчина способен поступать также и тогда становится больно и обидно.

Что нужно сделать, чтобы доверять мужчине целиком и полностью?

Никогда не сомневайтесь в партнере без повода. Не допускайте мысли, что он способен обидеть вас. Верьте в лучшее. Хвалите, поощряйте, поддерживайте любимого человека. Гордитесь им. Очень важно видеть достоинства, а не недостатки. Молодой человек должен ощущать внимание, заботу и веру в него.

Несколько советов для женщин:

Считается, что мужчина уходит от женщины тогда, когда ему не хватает поддержки и внимания. Окружите супруга теплом и любовью. Балуйте вкусными блюдами и помогайте тогда, когда он нуждается в этом.

Не ставьте границы мужчине и не пресекайте свободу. Спокойно относитесь к его встречам с друзьями и к его увлечениям, где вас нет рядом. Каждый человек – индивидуальность со своими потребностями и желаниями.

Относитесь хорошо к его лучшим друзьям. Поверьте, мужчина ценит мужскую дружбу также, как и женская часть населения.

Не ждите подвоха от мужчины. Думайте только на позитивной ноте.

Если у вас возникли сомнения, то поговорите напрямую. Правда всегда лучше сладкой лжи.

Будьте мудрее, грамотнее, терпеливее и тогда проживете долгую и счастливую жизнь с любимым человеком.