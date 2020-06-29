Как носить бюстгальтер без вреда организму

Бюстгальтер – один из основных предметов женского гардероба. С помощью него можно скорректировать форму груди, создав соблазнительное декольте, дать дополнительную поддержку. Бюстгальтеров на сегодняшний день огромное множество, и каждая может выбрать белье по своему вкусу: практичный спортивный или женственный с пуш-апом. Но всё ли так просто с этим элементом гардероба?

На самом деле, бюстгальтер может стать причиной проблем со здоровьем, в частности, с молочной железой и близлежащими лимфатическими узлами. Если белье подобрано неправильно, то это может привести к маститам и появлению новообразований в груди. Как же не навредить себе и выбрать бюстгальтер правильно?

По последним исследованиям американских ученых было выяснено, что бюстгальтер может являться причиной развития онкологических заболеваний молочных желез у женщин, которые постоянно носят это белье. Оказалось, что у таких женщин заболеть раком груди риск выше более чем в 20 раз, чем у тех, кто не носит бюстгальтер совсем. Если же женщина не снимает бюстгальтер даже ночью, то риск возрастает в 125 раз.

Чтобы обезопасить себя, нужно следовать некоторым простым правилам. Во-первых, на ночь необходимо снимать бюстгальтер в обязательном порядке. В ночное время в груди будет восстанавливаться правильное кровоснабжение, будет ликвидироваться застой лимфы.

Многие женщины, как ни странно, выбирают бюстгальтер не своего размера, подбирая такой, чтобы чашка как можно плотнее сидела на груди. На самом деле, бюстгальтер не должен ничего передавливать или впиваться в тело. Выбирайте белье так, чтобы вы его не ощущали на себе, а вашей груди было комфортно.

Модели белья с пуш-апом невероятно привлекательны и делают женскую грудь более соблазнительной. Однако следует отказаться от такого белья и не носить его каждый день. Оставьте пуш-ап на мероприятия и носите его не длительное время.

Обращайте внимание на состав бюстгальтера. Самым лучшим вариантом будет белье из натуральных тканей, например, из хлопка. В таком бюстгальтере молочная железа не будет перегреваться, а тело сможет дышать.

Опасными для женского здоровья являются и бюстгальтера без бретелей. Дело в том, что они несут лишнее давление на лимфатическую систему груди, что провоцирует застой лимфы и заболевания молочных желез.

Врачи-маммологи говорят, что даже если бюстгальтер выбран правильно, он идеально сидит и вам комфортно, носить его следует не более 12 часов. В случае, если белье очень плотное и плохо дышащее, то время носки следует значительно сократить.

Если говорить о доме, то самым лучшим вариантом здесь будет отказаться от бюстгальтера вовсе или заменить его на хлопковый топик без косточек и чашки. Ложиться спать, тем не менее, следует без белья вовсе, чтобы грудь восстановилась.