Как остановить старение и выглядеть моложе

Старость — самый большой и реальный страх всех людей. Никто не хочет постареть слишком быстро, ведь жизнь такая интересная и приятная именно в молодом и активном возрасте.

Чтобы долго чувствовать себя превосходно, недостаточно заниматься здоровьем, необходимо выстраивать свое социальное пространство так, чтобы отсеивать из окружения унылых и токсичных людей.

Психологи дают следующие 10 рекомендаций, которые спасут от скорой старости.

Следите за гардеробом

Нет ничего смешнее, чем женщины 40 лет в коротком платьице цвета взбесившейся Барби или мужчины 45 лет в шортиках а-ля Спанч Боб. В одежде необходимо соответствовать возрасту, но не ударяться в крайности. Сейчас моден городской стиль «смарт кэжуал», который предполагает введение элементов молодежной одежды в гардероб тех, кому за 35. Это использование спокойных, природных цветов и джинсовой одежды.

Защита от солнечных лучей

Еще не все поняли, что солнце — главный фактор старения людей. Крем с SPF жизненно необходим тем, кто хочет и после 50 щеголять кожей с минимумом пигментных пятен и морщин.

Меньше грустных мыслей

Конечно, все когда-нибудь уйдем, но до этого момента еще много лет прекрасной жизни, радостей, встреч с людьми, рождение детей и внуков. Не стоит мешать себе жить черными и негативными мыслями. Кто знает, а вдруг таблетку бессмертия изобретут уже лет через 10?

Осанка — то, что украшает

Прямая, красивая спина — поддержка всего организма. Человек со здоровой спиной выглядит на порядок моложе и привлекательнее. Стоит делать упражнения для осанки почаще и уже через месяц можно увидеть в зеркале новую и успешную версию себя.

Седина — не всегда признак мудрости

Красить или не красить волосы — главная тема внешнего вида для женщин после 35, да и для многих мужчин тоже. На самом деле женщина без седины выглядит на 10 лет моложе по оценке большинства людей. Поэтому не стоит бояться регулярно окрашивать волосы хоть в салоне, хоть самостоятельно — это только прибавит свежести и красоты.

Еда — источник энергии

Натуральная пища и только она дает организму силу и ресурсы для жизни. Из белков, углеводов и жиров строятся все клетки нашего тела. Иммунная система очень зависит от правильного питания, поэтому не стоит питаться фастфудом, если хочется выглядеть красиво и прожить дольше.

Курение — короткая дорога к болезням

Курение уничтожает сердечно-сосудистую систему, лишая организм воздуха и нормального кровообращения. Легкие забиваются смолами, и любая простуда перерастает в бронхит. Сосуды становятся хрупкими. Кожа выглядит нездоровой.

Ежедневный уход за кожей

Для кожи любого типа важно ежедневное увлажнение, поэтому можно не пользоваться косметикой, но лучше применять сыворотки и увлажняющие крема, кожа будет благодарной.

Отслеживайте возрастные изменения

Брови и волосы на лице — основной маркер старения. Брови лучше поддерживать в идеальной форме — так лицо будет казаться более свежим и молодым. А появляющиеся с возрастом волоски над верхней губой удалять моментально, и никто не догадается, сколько этому лицу лет.

Регулярный спорт

Тренировки и любые физические занятия помогают вырабатывать больше дофамина — гормона удовольствия и мотивации. Такой человек, заряженный энергией и радостью, сможет сделать в жизни больше и будет обращать на себя внимание позитивом и активностью.