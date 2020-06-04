Как перестать любить мужа: рекомендации специалистов

Любовь является странным чувством. Если она взаимная, то дарит радость и огромное счастье. Если же безответная, то не принесет человеку ничего, кроме страданий.

Бывает так, что женщина понимает: муж больше не испытывает к ней прежних чувств. Но она не знает, что сделать, чтобы самой его разлюбить. Это сложный и небыстрый процесс. И здесь существует немало тонкостей и нюансов, которые надо учесть.

Как перестать любить супруга

Первое, что нужно сделать, – прекратить все контакты. Как говорится, «с глаз долой». Но надо понимать, что моментально это не сработает.

Обязательно поменяйте номер мобильника и сотрите его номер из памяти гаджета, чтобы случайно не позвонить ему. Уберите все совместные фото. Не обязательно рвать снимки. Можно просто отдать их на хранение проверенному человеку (к примеру, подруге). Вещи, подаренные супругом, следует либо выкинуть в мусорное ведро, либо спрятать на антресоль.

Проведите беседу с друзьями и знакомыми. Попросите их больше не упоминать о бывшем избраннике и всем, что с ним связано.

Надо учесть еще один момент. Старайтесь взять под контроль собственные чувства. Не нужно вести внутренний диалог, предаваться воспоминаниям и копить обиды.

Если не удается избавиться от навязчивых мыслей, стоит вспомнить обо всех минусах, имеющихся у каждого. Вы должны представить супруга в неприглядном виде. К примеру, как он сильно храпит ночью, прячет грязные и рваные носки под кровать и др.

Важно найти и мысленно перечислить преимущества жизни без него. Они могут быть следующими:

появится больше времени на себя;

не надо спешить с работы домой;

можно смотреть по ТВ любые программы, а не передачи про рыбалку и спорт.

Рекомендации психологов

Возьмите листок и простой карандаш. Сядьте поудобнее, расслабьтесь. Подумайте о своем супруге. Перечислите все, что вам нравится в нем. Это могут быть и особенности внешности, и черты характера.

Теперь признайтесь себе честно: вы уже давно осознали, что вам не так хорошо, как было раньше. Но мысленно все равно копаетесь в прошлом. Вас тянет к тому образу мужчины, к которому испытывали сильные чувства.

Согласитесь, что вы уже не та, что были сколько-то лет назад. А значит, и избранник рядом с вами должен быть совершенно другой.

На обратной стороне листа перечислите все минусы мужа. Ничего не приукрашивайте. Сейчас самое время взглянуть правде в глаза.

Посвящайте больше времени самосовершенствованию – как в физическом, так и в личностном и духовном планах.

Желание постоянно угождать второй половинке убивает в женщине индивидуальность. Но теперь этого не будет. Пора заняться собой – записаться на танцы или в фитнес-клуб, освоить игру на гитаре, пристраститься к восточной кухне или сделать перестановку в квартире.

Окончательно забыть человека и «выселить» его из своего сердца позволит новое знакомство с интересным мужчиной.